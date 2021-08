Nico Rosberg wees mega Mercedes-bedrag af

Sinds 2014 staat Mercedes eenzaam aan de top van de Formule 1-berg. Sinds die tijd is Lewis Hamilton maar één keertje verslagen. In 2016 was Nico Rosberg de sterkste na een zenuwslopende strijd en de Duitser stopte daarna direct met racen.

Sinds het racepensioen van Rosberg heeft Hamilton geen tegenstand meer gehad van zijn teamgenoot. Rosberg heeft sindsdien niet stil gezeten en is inmiddels vlogger, teambaas van een Extreme E team en veelgevraagd analist en co-commentator. Hij is dus niet op zijn mondje gevallen.

In gesprek met The Times Magazine laat Rosberg zich nog eens uit over de Hamilton-strijd: "Ik wilde voorkomen dat ik vertrok als iemand die niet meer gewild was of niet gewild zou worden. Ik bedoel, er lag 100 miljoen dollar op tafel die ik opgaf." Rosberg nam de beslissing niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn gezin: "Je hebt geen flexibiliteit als je racet. Het was de beste beslissing voor mijn familie, ik heb geen seconde aan geld gedacht."

De strijd met zijn voormalig jeugdvriend Hamilton was zo intens geworden dat het tot een toxische werksfeer binnen het team kwam. En niet alleen binnen het team stond de ketel op overkoken. Ook de fanbases van beide heren stonden lijnrecht tegenover elkaar. "Er waren twee kampen, het Nico kamp en de Hamilton-fans. En de Hamilton-fans waren vanzelfsprekend tegen mij."

De haat vanuit het Britse kamp kwam enkele keren op pijnlijke wijze naar voren. Rosberg kan zich zo'n situatie nog wel helder voor de geest halen: "Er stonden vier jaar oude meisjes met hun vaders recht voor mij. Ze floten mij uit en gaven mij duimpjes omlaag. Hun vaders zeiden dat ik fout was en ze mij moesten uitfluiten."