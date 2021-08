Red Bull Racing moet nog bekomen van "drie miljoen euro schade" als gevolg van "nalatigheid" Mercedes-coureurs

Helmut Marko, die bij Red Bull Racing vrijwel altijd zijn adviezen opgevolgd ziet worden, zit er mee in zijn maag dat Mercedes het team torenhoge kostenposten bezorgt.

In Motorsport Magazin vertelt Marko dat er geen vuiltje aan de lucht leek voor het Oostenrijks-Britse team, tot voor kort. Na de negende bocht in de eerste ronde van de Britse Grand Prix op Silverstone, sloeg de vlam in de pan. Vanaf dat moment kantelde de sfeer, de sportbeleving de WK-strijd draaide met veel geluk voor Hamilton in het voordeel van Mercedes.

Kantelpunt

Helmut Marko lijkt zich nog niet over het onrecht heen te kunnen zetten. "Tot aan de laatste twee races was de eerste seizoenshelft positief. Daarna kwam alles op een negatieve manier samen. Daardoor moeten we ons afvragen of het strafsysteem na twee fouten van Mercedes nog wel langer gerechtvaardigd blijkt. Wellicht moeten er andere maatstaven komen."

"Drie miljoen euro schade"

Marko wordt verder geciteerd: "Wij hebben twee kapotte motoren door Mercedes-coureurs. Dat betekent dat wij financieel een harde klap moeten incasseren. We hebben drie miljoen schade en dat is een bedrag dat we niet gemakkelijk meer kunnen vinden."

Gifbeker nog niet leeg voor Red Bull-team

De pijn zit diep. Waarschijnlijk ontkomt het team later dit seizoen niet aan gridstraffen voor zowel Max Verstappen als Sergio Perez vanwege het aanboren van een vierde krachtbron tijdens het seizoen. Daarnaast moeten teams onder de overeengekomen budgetlimiet blijven. Elke euro schade zou hierdoor een euro minder investering betekenen om de auto sneller te maken.

"Verander de regels"

Marko denkt dan ook dat de reglementen nog eens goed tegen het licht gehouden moeten worden naar aanleiding hiervan. "Zulke dingen kunnen de doorslag gegeven in wie uiteindelijk de titel wint", klaagt Marko.

Vervolgens laat hij een opmerkelijk proefballonnetje op. "Daarom moet men het anders bekijken. De veroorzakers van de schade zouden nalatigheid kunnen worden verweten. Dan zou er misschien iets kunnen worden geregeld."