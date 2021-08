Uitverkochte Dutch GP moet 33% weigeren tijdens GP-weekend

Het gaat dan eindelijk gebeuren, Nederland mag de Formule 1 over een paar weken verwelkomen. Helaas niet zoals gehoopt met volle tribunes en mensenmassa's. COVID-19 is in dit geval de boosdoener, echter is de race niet helemaal zonder publiek.

Het kabinet gaf afgelopen vrijdag het ja-woord aan de Nederlandse Grand Prix, maar het moest dan wel onder strenge voorwaardes. De meest ingrijpende is: 2/3 van de volledige capaciteit mag maar gebruikt worden en losse (staan)plaatsen mogen niet. Wat voor alle evenementen vanzelfsprekend is in deze tijd, moet je ook voor The Dutch Grand Prix een negatief testbewijs, volledige vaccinatie of herstelbewijs kunnen aantonen. We gaan dus racen, maar het zal lastig worden voor de organisatie.

Volle tribunes gaven de winst

Het circuit had gerekend op volle tribunes, hierop is dus ook het budget bepaald. Zandvoort heeft een metamorfose ondergaan. Zo zijn er twee kombochten bijgekomen, extra tribunes geplaatst, veranderingen aan de pitstraat geweest en vele andere dingen.

Nu Zandvoort, vooral op de zondag 33% van de mensen moet afbellen voor de race, zal er ook minder het het laatje komen. Het circuit en de organisatie hebben gezegd, zelf deze kosten te dekken.

De oranje gekte

Door de corona-situatie is er ook minder mogelijk om het circuit heen. Zo zullen er niet veel activiteiten zijn rondom het circuit. De oranjefeestjes zullen wegblijven, want dat mag van het kabinet niet. Het is een beetje als zitten op je plek en lopen naar de wc, maar dat was het dan ook wel. De campings rondom het circuit zitten vol met autosportfans, maar door daar gelden de corona-regels, hier zal de politie natuurlijk extra op gaan handhaven tijdens het GP-weekend.

Natuurlijk gaan we veel Nederlandse autosportfans in het oranje zien, maar rookbommen en fakkels zullen bij deze race niet toegestaan zijn. In Oostenrijk en Hongarije is dit soort vuurwerk niet verboden, in Nederland wel. De fans zullen een boete krijgen voor het meenemen van illegaal vuurwerk en kunnen door de organisatie geweigerd worden, of de organisatie dit gaat doen, is niet duidelijk.

Reizen naar het circuit

Naar het circuit komen is ook nog een hele opgave. Het openbaar vervoer is een optie, met een nadeel. Bij de NS is je treinreis aanmelden een pre, al kan je ook zo instappen, alleen te druk is te druk. Mondkapjes blijven verplicht in de trein, ook al ben je gevaccineerd. Je auto een half uur fietsen van het circuit parkeren, is ook een optie, Misschien wel de beste. Parkeer je auto in de omliggende steden of dorpen, neem je fiets mee en stap op de fiets naar Zandvoort. Er zijn fietsparkeerplaatsen genoeg.

De auto, is eigenlijk geen optie. Alles is afgesloten en je kan daarom nog een half uur lopen om bij het circuit te komen.