Norris doet geen moeite zijn teleurstelling over Bottas te verbergen: "Je verwacht meer van toppers"

Als iemand zegt teleurgesteld te zijn in de ander, dan is het vaak goed mis. Lando Norris heeft dit jaar klinkende resultaten achter zijn naam. Daarmee heeft hij ook enig recht van spreken om eens kritisch te kijken naar de verrichtingen van de coureurs om hem heen op de grid.

Valtteri Bottas is nu precies zo iemand waarin Lando Norris dit jaar behoorlijk teleurgesteld is geraakt, vertelt hij kort nadat hij door Bottas uit de race was geramd op de Hungaroring. "Ik had van hem wel een beetje meer verwacht".

'Bowling Bottas'

Norris werd uit de Hongaarse race gereden toen Bottas zijn rempunt miste voor de eerste bocht. Max Verstappen's race werd er ook flink door benadeeld, Sergio Perez viel uit als gevolg van 'Bowling Bottas', zoals velen stelden na de Grand Prix.

Norris: "We zitten allemaal met een reden in de Formule 1. Wij zijn goede coureurs en we weten waar we moeten remmen, waar we remzones moeten beoordelen enzovoort, vooral als het nat is, vooral in de eerste ronde van de race", zo vertelt de jonge Britse Norris tegen Motorsport.com.

“Het is duidelijk dat sommigen het volledig verkeerd hebben ingeschat", begint hij wanneer Norris kort na het ongeval zich mag uitspreken in gesprek met journalisten.

Norris gooit zijn frustraties er helemaal uit: “Dat is het vervelende, je verwacht iets meer van als je tegen deze toppers vooraan in het veld racet. Maar ze racen ook niet eigenlijk heel vaak: ze liggen ​​er vaak echt voor zonder in een soort peloton te hoeven volgen. Daarmee hebben zij ook het voordeel van minder vuile lucht te rijden, zoals wij daar bijvoorbeeld wel veel last van hebben. Dus misschien ervaren ze het gewoon niet, en moeten ze dat een beetje meer leren."

Bottas was direct eerlijk: "mijn schuld'

Norris vertelt dat Bottas hem zijn excuses kwam aanbieden en dat Bottas erkende dat hij fout zat. Norris heeft daar weinig aan. "Hij zei sorry. Natuurlijk verandert er nu niets, dat is het slechte eraan. Maar hij moet natuurlijk wel een penalty krijgen", zo stelde Norris vlak na het startongeluk.

Ongelijkheid van straffen

Norris denkt daarbij weer terug aan de penalty die hij kreeg opgelegd vanwege het van de baan sturen van Sergio Perez op de Red Bull Ring. Norris is daar nog altijd verbolgen over: hij vindt de straffen in de F1 vaak niet in de juiste verhouding en balans.

"Ik kreeg een penalty toen ik Perez heel lichtjes van de baan duwde, en ik word dan volledig uit de race gereden. En dan deze startcrash, dat heeft ook gevolgen voor Max, dan is dit een groter voorval."

"Dit was veel gevaarlijker"

Norris gaat door: "Wat hier gebeurde was veel gevaarlijker dan wanneer een coureur even door het grind moet. Het is natuurlijk veel gevaarlijker wat hier gebeurde, als je het vergelijkt met wat ik misdaan zou hebben", zo stelt Norris vlak na de crash als hij tijdens de Grand Prix wordt bevraagd over zijn uitvalbeurt.

Tegen het einde van de Hongaarse Grand Prix maakten de race-stewards van de FIA bekend dat Bottas vijf plaatsen wordt teruggezet op de startopstelling op Spa-Francorchamps. Eind deze maand is daar de Belgische Grand Prix.