Helmut Marko zoekt mogelijk alternatieven voor Perez

Het tweede zitje naast Max Verstappen bij Red Bull is geen eenvoudige, zo blijkt vaak. Sergio Perez won dit jaar weliswaar de Grand Prix van Bakoe, maar hij ging ook wel eens flink in de fout. Zo vergalde hij zijn Britse GP door tijdens de sprintrace te spinnen.

Helmut Marko zegt ondertussen openlijk dat hij zijn ogen en oren open houdt voor mogelijke alternatieven voor Perez. Red Bull Racing leidde de afgelopen twee races veel schade en dat doet het team extra pijn vanwege het afgesproken budgetplafond. Elke euro schade betekent feitelijk een euro minder investering in een snellere auto. Sommigen schijnen te denken dat Helmut Marko met zijn uitspraken de eventuele salarisgesprekken met Perez wat gunstiger wil doen laten uitpakken voor Red Bull Racing.

In hoeverre Marko op deze manier daadwerkelijk het salaris van Perz alvast wat naar beneden praat, dat is niet bekend.

"Gat naar Max"

Sterker nog: Helmut Marko is in eerste instantie best wel te spreken over de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen. Dat vertelt hij bij Motorsport-Magazin. "Natuurlijk is hij niet blij met het gat naar Max. Hij heeft zijn eigen afstellingen geprobeerd, in plaats die van Max en dat is misschien niet het makkelijkste om te doen voor een coureur."

Marko benadrukt nog even de verschillen tussen zijn coureurs: "Max maakt het allemaal niet zo veel uit, zelfs als hij overstuurt door de snelle bochten. Al onze tweede coureurs hadden daar problemen mee, Perez had hetzelfde. Dat is dan ook waarom hij zijn eigen afstellingen probeerde, maar dat werkte niet voor hem."

"Alternatieven"

De 78-jarige Marko: "Wij hebben een paar alternatieven, maar ik wil geen namen noemen. De bedoeling is echter wel om door te gaan met de vier huidige coureurs."

Volgens Marko worden deze zomerweken de besluiten definitief genomen voor zowel AlphaTauri als Red Bull Racing.