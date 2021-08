Jean Todt: "Michael Schumacher vecht tegen gevolgen van zijn ski-ongeluk"

Michael Schumacher "overleefde" maar lijdt aan de "gevolgen" van zijn ski-ongeluk in 2013. Dat zegt FIA-president Jean Todt die goed bevriend is met Michael Schumacher.

Er wordt algemeen aangenomen dat de zevenvoudig wereldkampioen blijvend hersenletsel opliep als gevolg van zijn ski-ongeluk van nu bijna acht jaar geleden. Dat is echter nooit officieel bevestigd.

Todt vertelt in Bild Zeitung: "Ik heb veel tijd met Corinna doorgebracht sinds Michael zijn ernstige ski-ongeluk heeft gehad. Ze is een geweldige vrouw en leidt het gezin", voegde de voromalige teambaas van Ferrari eraan toe. Corinna Schumacher is nu 52 jaar oud.

"Corinna wilde dat Michael zou overleven"

Todt vervolgt: "Dit had ze niet verwacht. Het gebeurde plotseling en ze had geen keus."

Jean Todt zelf is 75 jaar oud en hij is één van de weinigen die dicht bij de familie Schumacher staat. Daarom heeft hij dan ook als een van de weinigen kennis van de exacte gezondheidstoestand van de wereldberoemde Duitse voormalige F1-coureur.

Hij vervolgde: "Dankzij het werk van zijn artsen en de medewerking van Corinna, die wilde dat Michael zou overleven, heeft hij het overleefd, maar met gevolgen. Op dit moment vecht hij tegen de gevolgen. We hopen dat de dingen langzaam maar zeker zullen verbeteren", voegde Todt eraan toe.

Todt bezoekt de familie nog regelmatig

In de tussentijd zegt Todt dat hij de familie nog steeds regelmatig bezoekt en de Formule 1-carrière van Michael's zoon Mick volledig steunt. Mick Schumacher beleeft dit jaar zijn debuutseizoen bij Haas in de Formule 1.

"Mick is een van die mensen die altijd een speciaal plekje in mijn hart en dat van mijn vrouw Michelle heeft", aldus de Fransman.