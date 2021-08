Officieel: FIA gaat brandstoftekort Sebastian Vettel na hoorzitting niet opnieuw beoordelen

Sebastian Vettel blijft vooralsnog gediskwalificeerd uit de uitslag van de Hongaarse Grand Prix. Het team van Aston Martin had gevraagd om een herbeoordeling van het geconstateerde brandstoftekort in de bolide van Vettel.

De FIA verklaarde de auto onreglementair en Vettel's tweede positie werd hem ontnomen. De naam van Vettel werd uit de uitslagen van de Hongaarse Grand Prix geschrapt en zijn tweede positie en de daarbij behorende achtien WK-punten gingen naar Lewis Hamilton. Het verzoek om herbeoordeling van het brandstoftekort is maandagavond afgewezen.

In de tank van Vettel's Aston Martin werd slechts 0,3 liter brandstof aangetroffen, terwijl minimaal 1,0 liter benodigd is, zo staat voorgeschreven in de reglementen. Na de race konden de technische controleurs van de FIA die hoeveelheid ondanks meerdere pogingen niet uit de auto tappen.

Volgens eigen gegevens van het team van Aston Martin zou er nog 1,74 liter in de bolide moeten zijn overgebleven. Uit nieuwe onderzoeken bleek dat er een defect is geweest aan de brandstoftoevoer, waarna de teamleiding toegaf dat er te weinig brandstof in de tank zou zijn over gebleven. De redenen waarom er te weinig brandstof in de tank over bleef, spelen geen rol bij het beslissen van de straf. De reglementen schrijven voor dat een auto wordt gediskwalificeerd als er minder dan de voorgeschreven hoeveelheid brandstof wordt aangetroffen.

Aston Martin had daarnaast ook protest aangetekend tegen het besluit om Vettel te diskwalificeren. Dat wordt afzonderlijk behandeld door de commissie van beroep van de FIA. De wagen werd na de race als bewijsmateriaal in beslag genomen. Lewis Hamilton liep vanwege de diskwalificatie van Vettel twee punten extra uit op Max Verstappen in het wereldkampioenschap Formule 1.