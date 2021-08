Fernando Alonso gebruikte grote TV-schermen toen hij verdedigde tegen Lewis Hamilton

Fernando Alonso zegt dat hij tijdens de Hongaarse Grand prix gebruik maakte van de grote schermen die naast de baan staan, toen hij zwaar verdedigde ten opzichte van Lewis Hamilton in de Mercedes achter hem. Hamilton viel op versere banden aan bij Alonso tegen het einde van de race. Alonso verdedigde niet alleen zijn vierde plaats, maar ook de eerste plaats van zijn teamgenoot Esteban Ocon.

Zeperd van Mercedes bij de herstart

Na de zeperd bij de herstart, waarbij alle coureurs kozen voor slicks terwijl Hamilton aan de start verscheen op intermediate-banden, moest Hamilton zich van de laatste positie terug vechten naar voren. Aangezien alle auto's die het Hamilton lastig konden maken waren uitgevallen, zou het echter een kwestie van tijd zijn voordat de Brit weer vooraan mee zou rijden. Max Verstappen overleefde de ellende in de eerste bocht wel, maar zijn bolide was zwaar gehavend. Zijn team loofde Verstappen dan ook dat hij met "een halve auto" alsnog naar de punten wist te rijden.

Tegen het einde van de race ziet Fernando Alonso een zwart gevaarte opduiken in zijn spiegels. Het is Lewis Hamilton in de Mercedes. De Britse coureur rijdt op dat moment op veel versere rubbers en snijdt als een warm mes door de boter, als hij oprukt naar voren.

Alonso weet Hamilton elf ronden lang op te houden door zijn Alpine bijzonder breed te maken en sterk te verdedigen. Zo beschermt hij de eerste positie van Esteban Ocon, die de race sinds de herstart leidt.

Alonso vertelt achteraf dat zijn team hem niet op de hoogte hoefde te houden van de stand van zaken, omdat Alonso dat prima meekreeg via de grote schermen langs de baan.

Hamilton maakte steeds dezelfde foutjes

Alonso: "Over dat gevecht? Nee het team vertelde mij daarover niets, maar ik wist min of meer hoe de situatie was in de race. Ik keek naar de grote schermen. Ik wist dat Esteban en Vettel aan het vechten waren: zij lagen twee bochten op mij voor en met nog twintig ronden te gaan terwijl Lewis twee of drie seconden sneller was, was dit waarschijnlijk genoeg om de race te winnen."

Slomere auto en oudere banden: Alonso leek kansloos

Het lukte Alonso om Hamilton elf ronden lang achter zich te houden, ondanks dat hij in een langzamere auto reed en bovendien met oudere banden reed. Zo wist Esteban Ocon zijn eerste overwinning te boeken van zijn carrière. Alonso had zelf ingeschat dat het hem niet zou lukken, maar het viel hem op dat Hamilton elke ronde weer dezelfde fouten maakte tegen het einde van de ronde. "Ik had eerlijk gezegd het idee dat ik hem niet langer dan één of twee ronden op zou kunnen houden, maar in de laatste paar bochten leek hij steeds moeite te hebben om mij te volgen, en daardoor was het steeds net genoeg om een gaatje te trekken en en om op het rechte stuk te verdedigen. Ik denk dat hij een aantal verschillende lijnen heeft geleerd in die laatste drie bochten nadat hij tien ronden achter mij had gereden. Hij kon daarna Carlos in één ronde al inhalen, waarbij hij die nieuwe racelijnen kon toepassen, dus zo ging dat."

Aan het einde van de race kwam Hamilton slechts 2,7 seconden tekort op Esteban Ocon die de race op zijn naam wist te schrijven. Het is dus vrijwel zeker dat Hamilton de race zou hebben gewonnen als Alonso hem niet meer dan tien ronden op had weten te houden.

Uiteindelijk kwam Hamilton als derde over de streep, maar werd hij als tweede beloond en geklasseerd na de diskwalificatie van Sebastian Vettel. De Duitser bleek te weinig brandstof in zijn tank over te hebben na afloop van de Grand Prix van Hongarije.