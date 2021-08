Kimi Raikkonen nog altijd enorm gemotiveerd

Volgens Tom Coronel moet Kimi Raikkonen "plaats maken" voor een jongere vervanger.

Coronel vertelt tegen Formule 1: "Ik denk dat hij doodbloedt. Kimi is natuurlijk goed voor de mediakant, maar hij valt niet meer op. En als dat gebeurt, moet je plaats maken voor de nieuwe helden."

De 41-jarige Räikkönen is de oudste F1-coureur van de grid en hij is zelfs de meest ervaren F1-coureur in de geschiedenis van de Formule 1.

"Er is echt niets na de Formule 1"

"Het grappige is dat hij er tien jaar geleden moe van klonk, maar hij weet ook dat hij een 'lucky bastard' is om nog steeds in de Formule 1 te zitten. Hij weet dat er echt niets is na de F1", zei Coronel.

Alfa Romeo weegt opties voor 2022

Alfa Romeo weegt duidelijk hun opties voor coureurs voor 2022 af, maar baas Frédéric Vasseur laat Räikkönen niet buiten beschouwing.

Vasseur houdt vol: "Kimi is één van de hoekstenen van ons simulator-werk geworden."

"We hebben de afgelopen maanden grote stappen gezet in de simulator en Kimi heeft een sleutelrol gespeeld. Hij is voor en na elke race in de fabriek en zijn werk is een plezier om te volgen",aldus de teambaas van het vroegere Sauber F1-team.

Nog altijd gemotiveerd

"Hieruit blijkt dat hij nog steeds erg gemotiveerd is. Als we Kimi vragen om 8 uur naar de simulator te komen, komt hij precies om acht uur met een glimlach op zijn gezicht."

Beslissend moment breekt aan

Vasseur gaf echter toe dat een belangrijk moment in de carrière van niet alleen Räikkönen, maar ook zijn huidige Italiaanse teamgenoot Antonio Giovinazzi is aangebroken.

"Maar dat is zo in elk seizoen in de Formule 1 - voor elke coureur. Als je er anders over denkt, is het voorbij voor jou. Dit is een super concurrerende waarvan iedereen zich bewust moet zijn."