Mercedes suggereert dat Honda-motor is aangepast op aandringen van FIA

Het is onzin dat Honda hun krachtbronnen van de FIA heeft moeten aanpassen, zegt Helmut Marko. Na een serie zeer sterke races, waren de Mercedessen sinds de GP op Silverstone weer sneller dan de Red Bull's. Sinds de Franse GP leek de Honda de betere krachtbron dan de Mercedes, maar op Silverstone leek de Mercedes ineens alsnog een stap vooruit te hebben gemaakt.

Daarna ging rondzingen of het wel eens zo zou kunnen zijn dat die krachtbron van Honda een aanpassing zou hebben moeten ondergaan, misschien zelfs op bevel van de FIA. Dat verhaal werd door Mercedes de wereld in aangewakkerd.

Veelbelovend, daarna toch weer niet

Auto, Motor und Sport onderzocht de gedragingen van de Honda-krachtbronnen en zag dat het op het Franse Paul Ricard nog allemaal veelbelovend leek voor Honda dit seizoen, maar later vertoonde de motoren volgens het blad toch ineens weer mindere prestaties. Het blad constateert dat de prestaties van de Honda-aangedreven teams niet constant zouden zijn.

Mercedes kwam met de aantijgingen dat Honda op de vingers zou zijn getikt. Volgens het team van Toto Wolff zou de FIA Honda wel eens teruggefloten kunnen hebben met een technische aanvulling op de regels.

Geheime technische tik op vingers door FIA?

Volgens Auto, Motor und Sport is het mogelijk dat er technische briefings worden gedaan waarna motoren aangepast kunnen worden, zonder dat de FIA dat openbaar bekend maakt. Daarvan is echter geen sprake, zegt Red Bull. Het team zegt juist dat hun prestaties sinds Frankrijk constant geweest zijn, terwijl er juist een stijgende lijn in de prestaties te zien is in het vermogen van de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Eerder nam snelheid toe, zo leek het

Eerder leek de snelheid van de Red Bull te zijn toegenomen, op Paul Ricard begon Mercedes met het verdacht maken van de krachtbron achterin de auto van Max Verststappen en Sergio Perez. Christian Horner legde uit dat het team toen meer snelheid had omdat er was gekozen voor een achtervleugel die minder luchtweerstand had, waardoor de auto hogere snelheden kan bereiken op het rechte stuk.

Nu is de Mercedes ineens erg snel

Volgens Dr. Helmut Marko heeft Mercedes nu ineens duidelijk veel meer motorvermogen. Na upgrades op Silverstone en in Hongarije was de auto tijdens de kwalificaties sneller dan de Red Bull van Verstappen.

Helmut Marko wordt geciteerd door Auto Motor und Sport: "We hebben hetzelfde vermogen als in Frankrijk en Oostenrijk. Mercedes heeft betere prestaties geleverd."

Mercedes ontkent dat en rondom het team van Lewis Hamilton wordt juist gezegd dat Honda een stap achteruit gemaakt zou hebben. Er wordt dus met de vinger naar elkaar gewezen.

Maar een andere verklaring zou zijn dat Mercedes naar verluidt een innovatieve koelmethode zou hebben gevonden om meer vermogen te produceren.

Volgens Red Bull is wat Mercedes doet minimaal een grijs gebied. Tegen de journalist van Auto, Motor und Sport zegt hij nog: "Blijf op de hoogte."