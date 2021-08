Max Verstappen: "Moeten kijken hoeveel snelheid we nog uit auto kunnen krijgen"

Max Verstappen herhaalt in De Telegraaf vandaag nog eens wat hij al vaker heeft gezegd: Verstappen hoopt dat zijn team hard blijft werken om de RB16B sneller te blijven make dit jaar.

Tijdens de afgelopen races is het beeld in het WK behoorlijk wat zorgelijker geworden voor de Limburger. Verstappen scoorde vanwege de crash op Silverstone en in de aanrijding in Hongarije slechts een handje vol punten, terwijl Lewis Hamilton fors scoort met een overwinning en een tweede plek.

Beeld kan snel kantelen

Drie weken geleden nog stond Max Verstappen 32 WK-punten voor op de Britse Hamilton, nu na de Hongaarse Grand Prix, is het beeld geheel anders. Verstappen arriveerde in Boedapest met een voorsprong van nog 8 WK-punten op Hamilton, bij vertrek uit Hongarije is het verschil in 8 kampioenschapspunten in het voordeel van de Britse Hamilton.

Pechduivel

Verstappen is door de pechduivel behoorlijk getard de laatste raceweekenden. Ondertussen bleek de Mercedes tijdens de kwalificaties op Silverstone en op de Hungaroring de snellere auto. Mercedes stelde eerder dat zij hun focus vooral hadden gelegd op de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, maar dat bleek niet helemaal waar. De W12 van Hamilton wordt wel degelijk verder op snelheid gebracht, ziet ook Verstappen.

Blijven doorwerken

Verstappen vertelt in de ochtendkrant: "Het is nu aan ons om door te blijven werken om weer net die ene of twee tienden van een seconde te vinden die Mercedes gedurende het seizoen heeft teruggepakt. Zij waren de jaren hiervoor zo dominant. Wat dat betreft staan we er dit seizoen veel beter voor, ook natuurlijk wel omdat de regels dit jaar iets anders zijn."

Dilemma

Het is voor alle teams dit jaar een groot dilemma wanneer te beginnen aan de bolide voor 2022. Die auto moet aan radicaal andere reglementen voldoen, en vormt dan ook de basis voor de jaren erna. Het team van Haas had 2021 al voorafgaande aan dit seizoen opgegeven en concentreert zich al tijden op 2022.

Verstappen: "Wij zullen moeten kijken wat we nog uit de auto kunnen halen. Hier in Hongarije introduceerde Mercedes bijvoorbeeld nog een nieuwe vloer. Ik weet zeker dat wij er nog een spannende strijd van kunnen maken. We hebben altijd een goede kans om te winnen en moeten het niet opeens opgeven", zo vertelt de Nederlander tegen De Telegraaf.