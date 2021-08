Brawn: "Ocon greep de kans met beide handen aan"

Ross Bwawn heeft genoten van de Hongaarse Grand Prix. De voormalige teambaas zag met genoegen hoe de Formule 1 een nieuwe winnaar kreeg, nadat Esteban Ocon als snelste over de finish kwam.

Volgens Brawn toont het dat Ocon de kans die hij kreeg om te schitteren met beide handen heeft gegrepen.

Brawn schrijft in zijn column op F1.com: "Dit was een buitengewoon optreden van Esteban Ocon. Hij heeft een zwaar seizoen achter de rug toen zijn teamgenoot Fernando een nieuwe maatstaf voor hem zette. Deze race zal enorm zijn voor de Fransman. Hij stond 70 ronden onder flinke druk en hij zette geen voet verkeerd. Sebastian zette hem constant onder druk."



Brawn zag ook dat er wel geluk was voor Ocon, maar toch verdient de Fransman alle lof dat hij vervolgens aan de leiding wist te blijven tot aan het einde van de race.

Brawn: "Hoewel hij het geluk had om vooraan te komen, greep hij zijn kans toen hij daar aankwam. Hij versloeg ook zijn teamgenoot. Al deze factoren zullen helpen om zijn zelfvertrouwen op te bouwen. Hij weet nu dat als hij de kans krijgt om een ​​race te winnen, hij in staat is om de klus te klaren. Hij heeft eerder in opstap-klasses gewonnen, maar de F1 echt even een stapje hoger en hij heeft geleverd op het hoogste niveau.