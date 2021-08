Alain Prost: "Overwinning geeft Ocon andere status binnen het team"

F1-legende Alain Prost denkt dat Esteban Ocon klaar is om nu 'naar een andere dimensie te gaan' in de Formule 1. Het uiteindelijke resultaat van de tumultueuze en controversiële Hongaarse Grand Prix was dat de Franse coureur Ocon van Alpine zijn eerste overwinning behaalde.

Ocon tekende een 3-jarig contract met Renault en zit in zijn eerste seizoen bij het team van Alpine. Waar hij in het begin van het seizoen moeite had met zijn wagen en ogenschijnlijk het chassis niet goed was, kreeg hij enkele races geleden een nieuw chassis en sindsdien gaat de Fransman goed vooruit, met de winst van gisteren als ultiem hoogtepunt.

Esteban zal nadenken

Alpine-adviseur Alain Prost zei tegen Canal Plus: "Ik ben zo blij voor Esteban. Hij heeft een aantal zeer, zeer moeilijke weken gehad. Maar als je eindelijk een Grand Prix wint, ga je naar een andere dimensie. Hij weet dat je als achtste kunt starten en een race kunt winnen. Elke keer dat hij nu een race start, zal hij daarover nadenken."

"Het geeft hem een ​​andere status binnen het team. Het zal iedereen stabiliseren", voegde de 66-jarige voormalig viervoudig wereldkampioen eraan toe. Prost zei dat een belangrijk effect van de overwinning van de 24-jarige Ocon is dat het de twijfelaars tot zwijgen zal brengen die dachten dat Alpine een betere coureur had kunnen tekenen voor 2022 en daarna.

"Er was veel kleine kritiek toen hij zijn contract voor drie jaar tekende, dus dit zal iedereen stabiliseren. Ook met Fernando krijgen we een duo dat elkaar steeds meer gaat aanvullen, dus dat is echt heel positief", zo sloot Prost af.