Spanning bouwt zich op vooraf aan de start van de Grand Prix van Hongarije

Kan Max Verstappen zijn leiding in het WK behouden? Dat is de grote vraag voorafgaande aan de Hongaarse Formule 1 Grand Prix. De spanning bouwt zich langzaam op richting de start van de race.

De grote confrontatie tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen eindigde op Silverstone desastreus voor de Nederlander. Kan Verstappen vandaag revancheren of moet hij doen aan schadebeperking gezien de stand in het wereldkampioenschap? Houden de twee titelrivalen elkaar vandaag wel op de baan?

Vandaag start Max Verstappen vanaf de derde plaats en daarbij kijkt hij tegen de achterkant van twee Mercedessen aan. Naast Verstappen op de tweede startrij staat Sergio Perez, kan hij vandaag wel een rol van betekenis spelen voor Red Bull Racing?

De messen zijn geslepen, er is veel gesproken en langzaam stijgt de spanning richting het moment dat de lampen om 15:00 uur doven boven het rechte stuk.

Paraderonde

Tijdens de paraderonde zegt Pierre Gasly dat hij verwacht het gevecht met Lando Norris en Charles Leclerc aan te kunnen gaan.

Pierre Gasly zegt dat hij verwacht het gevecht met Lando Norris en Charles Leclerc aan te kunnen gaan. "We start in a very good position, I expect a very close battle with Charles and Lando behind, but we're ready for it and very excited about it!"

Het is de vraag of het droog blijft vandaag. Terwijl er een aantal wolken rondom het circuit zichtbaar is, is het momenteel droog. Toch kan het weer de boel wel eens flink op gaan schudden, want het zou kunnen gaan regenen en er kunnen behoorlijke windstoten ontstaan, voorspellen meteorologen.

Teams are saying that there are forecasts for gusts of wind as strong as 60-70km/h. A 35-40km/h gust is what caused Carlos Sainz's crash in qualifying

Max Verstappen hoopt er een mooie race van te kunnen maken, vertelt hij aan F1.com terwijl hij wordt rondgereden over de baan. Samen met zijn collega's staat Max op de bekende oplegger waarmee de heren hun langzaamste ronde van het weekend beleven voorafgaande aan de race.

"Zo laat mogelijk remmen voor eerste bocht"

Max Verstappen laat geen enkele twijfel bestaan over zijn insteek vandaag: "Ik moet zien dat ik zo laat mogelijk rem voor de eerste bocht!"

All set for lights out at the

Lewis Hamilton heeft ook gehoord hoe de Nederlander van plan is om aan te vallen direct na de start. Hamilton roept regelmatig dat het kampioenschap een marathon is en geen sprint. Vooraf aan de Hongaarse Grand Prix zegt de regerend wereldkampioen nu dat hij niet koste wat kost gaat verdedigen in de beginfase.

Lewis Hamilton zegt dat hij niet koste wat kost gaat verdedigen in de beginfase. "I don't think it will be the end of the world if we lose position [at the start], as we're on a different tyre and can go longer"

Fernando Alonso maakt zich ondertussen op voor de Formule 1 Grand Prix op Hongarije, valt te zien op het Twitter-account van Alpine. Rond 15:00 uur doven de lampen boven het rechte stuk in Boedapest.