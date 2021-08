Horner: "Red Bull bekijkt per race of we updates op de wagen zetten"

Nu de zomerstop eraan begint te komen is de discussie over het wel of niet doorontwikkelen van de wagens inmiddels ook een gesprek dat steeds vaker naar boven komt. Vooral de achterhoede teams laten de kans lopen op ontwikkeling en richten zich op 2022.

Mercedes en Red Bull Racing zijn van plan langer door te ontwikkelen, maar ook Mercedes heeft bij monde van Toto Wolff aangegeven de focus te gaan verleggen naar 2022 - voor wat die woorden waard zijn.

Efficient werken

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat zijn team per race zal bekijken of het nuttig is om nog updates voor de RB16B te ontwikkelen. Hij zegt echter dat er niet vreemd is aan het upgraden van een huidige auto terwijl je ook aan het design van volgend jaar werkt.

"Je moet het van week tot week bekijken. Per race moet je beoordelen of het zinvol is en ik denk dat het team er goed aan doet om de uitdagingen van dit jaar en volgend jaar in evenwicht te houden", zei Horner.

“Het is niets nieuws. Ik bedoel, er wordt op dit moment een groot issue van gemaakt, maar we hebben in het verleden grote veranderingen in de regelgeving gehad, dus je moet je middelen in evenwicht houden en toepassen waar je het meeste nodig hebt. Ik denk dat het team ongelooflijk hard, extreem goed en effectief werkt."