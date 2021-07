Red Bull-baas Christian Horner beseft: "Wij moeten aanvallende race rijden"

Max Verstappen en Sergio Perez starten de Hongaarse Formule 1 Grand Prix vanaf de tweede startrij. Daarbij kijken zij tegen de achterkant van de beide Mercedessen aan.

Terwijl tevoren werd gedacht dat Red Bull Racing goed uit de verf zou moeten kunnen komen op dit bochtige circuit, blijkt de realiteit anders.

Horner: "Mercedes is het hele weekend al snel. Max' tijd in Q2 zag er indrukwekkend uit. Volgens mij had hij in Q3 wat last van turbulente lucht achter Leclerc, want hij zat er drie seconden achter. Het kan wel interessant worden morgen, want wij staan op een hele andere strategie dan Mercedes."

Hamilton zei na de kwalificatie verbaasd te zijn over de keuze van Red Bull om op de zachte band te straten, omdat Hamilton denkt dat die het niet lang vol zullen houden. Christian Horner vertelt dat zijn team bewust een afwijkende strategie heeft gekozen.

Horner: "Wij konden de tijden niet rijden die Lewis vandaag op de medium-band liet zien en daarom hebben wij het over een andere boeg gegooid. Wij moeten een aanvallende race rijden. De strategie zal cruciaal zijn."

Max Verstappen zei kansen te zien om morgen toch nog goed beslagen ten ijs te komen. De baan staat erom bekend dat het weinig mogelijkheden biedt om in te halen.

Verstappen: "Het hele weekeinde lopen we al een beetje achter", luidde de eerste reactie van Verstappen. "We zullen zien hoe het morgen gaat, er zijn kansen."

Het is voor de 101e keer dat Hamilton vanaf de eerste plek een race start.