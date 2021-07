Sainz vol verbazing na crash: "Ik heb geen idee wat er mis ging"

Carlos Sainz zit het hele jaar al goed in zijn vel na zijn overstap naar Ferrari. De Spanjaard kan de snelheid van teamgenoot Charles Leclerc matchen en is zelfs regelmatig sneller dan de kroonprins van het Italiaanse team. Ook vandaag leek hij op weg naar een zeer goed resultaat in de kwalificatie, ware het niet dat hij crashte in Q2.

Windstoot op de auto

Die crash zorgde ervoor dat hij als vijftiende zal moeten beginnen aan de Grand Prix van Hongarije. Na de kwalificatie zei hij tegen de media dat hij in orde is en niks mankeert. Sainz: "Ik voel me prima. Ik heb echter geen idee wat er nu precies fout is gegaan, wat ik anders deed. Ik sta er eigenlijk helemaal versteld van dat dit gebeurde."

"Ik ging de laatste bocht langzamer in dan de ronde ervoor omdat ik voelde dat de banden en de wind anders waren. Ik reed iets langzamer en verloor vanuit het niets de auto. De engineers hebben er ook naar gekeken en ontdekten dat er een windstoot van 30km/u achterop de auto blies, terwijl het die ronde ervoor 10km/u was. Misschien ben ik hierdoor de achterkant van de wagen kwijtgeraakt?"

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan het team, maar ga de wind niet als excuus gebruiken voor de crash. Het is denk ik onderdeel van het leerproces, maar dit is wel het slechtste circuit waar je dit kan krijgen."