Onenigheid duurt voort: Mercedes beklaagt zich over Red Bull's Albon die 'foute' lijn Hamilton simuleert in Copse

Red Bull Racing en Mercedes zetten hun verbale oorlogsvoering naast de baan onverminderd door, in de nasleep van Verstappen's crash op Silverstone. Sinds de klapper in Copse, zijn de verwijten, jammerklachten en verdachtmakingen over en weer niet van de lucht.

De woordenoorlog krijgt donderdag een nieuwe impuls nadat de FIA besluit de crash niet opnieuw te onderzoeken, waarmee het beroep van het team van Verstappen werd gelaten voor wat het was. Hamilton heeft rechtmatig de Britse Grand Prix weten te winnen, maar zelfs na twee weken van schermutselingen tussen Mercedes en Red Bull is er nog altijd geen teken van een op handen zijnde wapenstilstand. De rivaliserende topteams gaan verbaal nog altijd rollebollende met elkaar over straat.

Na de bekendmaking van de FIA over de uitkomst van het beroep haast Toto Wolff zich met het publiceren van een ronkend persbericht dat hij namens Mercedes laat uitgaan. De Mercedes-topman zich beklaagt daarin over de vermeende pogingen van Red Bull Racing om Lewis Hamilton in "diskrediet" te brengen, zo is de strekking van het bericht.

"Wij hopen dat deze beslissing het einde zal betekenen van een gezamenlijke poging van het senior management van Red Bull Racing om de goede naam en sportieve integriteit van Lewis Hamilton aan te tasten", zo laat Wollf opschrijven in de verklaring.

Nieuw hoofdstuk in soapserie na de clash van titanen

De nieuwste ophef gaat nu over Red Bull's testcoureur Alexander Albon. Na de Britse Grand Prix reed de Thaise coureur op Silverstone met een oude bolide over Silverstone voor een filmdag. Albon reed daarbij de 'foute' lijnen die Hamilton probeerde te rijden toen hij Verstappen wilde inhalen in Copse. Hamilton raakt Verstappen, waarna de Limburger crasht. De FIA bedeelt Hamilton een tijdstraf van tien seconden.

Die filmdag schiet bij Mercedes totaal in het verkeerde keelgat. Het team van Hamilton verwijt Red Bull Racing nu dat zij die testdag hebben aangegrepen om de foute lijn van Hamilton nog eens extra te benadrukken. Toto Wolff reageert na de filmdag als door een horzel gestoken. Mercedes legt het optreden van Alexander Albon (die toch al nooit een kerstkaart stuurde naar Hamilton) nu uit als een zoveelste poging om Hamilton in een kwaad daglicht te stellen. Volgens Wolff probeert Red Bull hun eigen 'gelijk' te bewijzen.

Horner reageert

Christiaan Horner heeft die geluiden nu ook gehoord en haast zich om bij allerlei microfoons te verklaren over de filmdag. Horner gaat uitgebreid op de kwestie in en verklaart dat de filmdag al ver voor de Britse GP al gepland was.

Horner: "Het is een manier om onze reservecoureur scherp en raceklaar te houden. Die dag stond al een tijdje gepland, maar was niet specifiek met opzet met terugwerkende kracht georganiseerd. Wat we in de loop van de test hebben gedaan, was Alex vragen om een ​​vergelijkbare lijn te rijden om zo een ​​back-up te hebben voor de simulatie die wij al hadden uitgevoerd en nagebootst in de rijsimulator."

Horner vervolgt: “Wij konden niet de snelheid behalen die Lewis op die lijn reed. Qua omstandigheden was het duidelijk vergelijkbaar. En het was gewoon een nuttig stukje data om te bevestigen wat wij ook in al onze simulaties hadden gezien", zo verduidelijkt de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez.