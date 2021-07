Marko: "Motorwissel niet nodig na crash Max Verstappen"

Helmut Marko onthult tegen RTL Deutschland dat er geen motorwissel nodig lijkt voor de auto van Max Verstappen na de crash in Silverstone. De Honda-krachtbron kan "godzijdank weer gebruikt worden", stelt de Red Bull-topman.

Terwijl Max Verstappen in Silverstone hard van de baan ging, lijkt een penalty voor het gebruik van een vierde motor nu van de baan. Dat is dus goed nieuws voor de Nederlander. De aandrijfunit wordt komend weekend weer achterin de bolide gezet tijdens de Hongaarse Grand Prix. Op de Hungaroring zal blijken of de krachtbron inderdaad geen kuren vertoont tijdens de Formule 1 Grand Prix van Hongarije.

"Godzijdank kan de motor weer worden gebruikt. Als er verder geen moeilijkheden of technische problemen zijn, komen we het seizoen met de drie toegestane motoren door, zodat Max geen straf in de race zal krijgen", zo vertelt de Red Bull-adviseur Helmut Marko in een interview met de Duitse TV-zender RTL.

Schade bedraagt zo'n 1,5 miljoen euro

De schade door het ongeval is met 1,5 miljoen euro al aanzienlijk, maar de dreiging van een penalty voor het inzetten van een eventuele vierde motor, lijkt nu van de baan. "We hebben natuurlijk een bepaald budget voor ongevalsschade opgenomen, maar dat wordt berekend op basis van de ongevallen van de afgelopen jaren. Zo'n ernstig ongeval hebben we nog nooit gehad", legt Marko uit: "Dat betekent voor ons dat we moeten verschuiven We willen geen restricties voor 2021, maar aan de ander kant moeten we besparen. Dat doen de financiële experts en technici nu, zodat we het zó kunnen vormgeven dat er geen prestatieverlies is voor Max."

Beroep

Red Bull Racing vraagt beroep aan tegen de straf van de FIA die Lewis Hamilton kreeg opgelegd. De Britse coureur werd aangewezen als veroorzaker van de crash van Max Verstappen en kreeg slechts een tijdstraf van tien seconden. De straf kon niet voorkomen dat de Brit de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam zou schrijven, terwijl Verstappen puntloos bleef.

Grote gevolgen

De uitkomst van de race had dan ook grote gevolgen voor de strijd om het kampioenschap. Terwijl Verstappen het Britse Grand Prix-weekend aanving met een voorsprong van 32 WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton, verliet Max Verstappen het ziekenhuis in Engeland met nog slechts acht WK-punten voorsprong op de Britse Hamilton.