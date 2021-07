McLaren vreest slecht weekend in Hongarije

McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat presteren op circuits die niet bij hen passen van vitaal belang is voor het seizoen van het Britse team. Aankomend weekend kan dat in Hongarije het geval zijn, waar McLaren aan begint terwijl het de derde plaats bezet in het constructeurkampioenschap. Ferrari zit echter op de hielen met 15 punten achterstand.

Het circuit de Hungaroring wordt vaak 'Monaco zonder muren' genoemd. Gezien hun prestatieniveau in Monaco dit jaar, is dit een circuit dat in theorie zowel bij Ferrari als bij McLaren zou moeten passen. Carlos Sainz heeft al betoogd dat dit misschien niet het geval is voor Ferrari, vanwege de auto's met hoge downforce en nu heeft Seidl enige twijfels geuit over de geschiktheid van McLaren voor dit circuit.

Bepalend voor constructeurkampioenschap

Dat gezegd hebbende, rijden op een potentieel lastige locatie als deze zullen volgens Seidl deze strijd in de teamkampioenschap bepalen. "De Hungaroring stelt het team voor een interessante uitdaging in vergelijking met de relatief hoge snelheidscircuits van Oostenrijk en Silverstone. Met hoge downforce niveaus en een strakke, kronkelige lay-out, is het geen verrassing dat velen het circuit vaak omschrijven als Monaco zonder de muren."

"Het team heeft samen met Lando Norris en Daniel Ricciardo tot nu toe fantastisch werk geleverd om ons op deze positie in het constructeurskampioenschap te plaatsen. We weten echter dat de strijd nog lang niet is gestreden en dat het momentum met een moeilijk weekend van ons weg kan schuiven. De uitdagingen van de Hungaroring passen misschien niet zo goed bij onze auto als op andere circuits op de kalender, maar een groot deel van de strijd om de derde plaats dit jaar zal worden bepaald door hoe goed we presteren op circuits die van nature niet passen bij onze sterke punten."

“We zullen als team hard werken, samen met Mercedes, om ervoor te zorgen dat we alle kansen die zich dit weekend voordoen, maximaal benutten. Zoals altijd is het doel om veel punten te scoren en te blijven pushen voor de hoogst mogelijke positie in het constructeurskampioenschap. Het team zal dit weekend alles geven voordat we de kans krijgen om ons op te laden tijdens de zomervakantie."