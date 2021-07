Verstappen over mindgames Hamilton: "Ik laat mij niet intimideren"

De druk is groot voor Max Verstappen nu hij aan de leiding staat van het F1-kampioenschap, maar zich laten intimideren door tegenstanders is iets dat hij niet kent. De Nederlander en Red Bull hebben de smaak te pakken door drie opeenvolgende overwinningen waardoor hij aan de leiding stond met 32 punten voorsprong.

Door de crash in Silverstone, waar Verstappen door titelrivaal Hamilton in de eerste ronde eruit getikt en zo hard crashte dat hij in het ziekenhuis gecontroleerd moest worden, is die voorsprong geslonken tot slechts 8 punten. Op weg naar Hongarije is de druk hoog omdat Hamilton flink is ingelopen, maar intimidatie speelt geen rol in de mentaliteit van Verstappen, die niet wil voorspellingen over hoe dit seizoen uiteindelijk zal verlopen.

In gesprek met de Daily Mail zegt de Red Bull-coureur: "Ik laat me niet intimideren. Ik besteed geen aandacht aan mindgames. Deze dingen storen me ook niet. Ik concentreer me gewoon op de best mogelijke manier op het circuit. Alles daarbuiten is voor mij niet relevant."

Over zijn relatie met Hamilton zei Verstappen: "Er is wederzijds respect. Het is gewoon dat we verschillende levens leiden, dus dat beperkt hoeveel ons sowieso in het contact buiten het circuit om."