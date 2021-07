Giedo van der Garde: "Zolang Hamilton bij Mercedes rijdt is er geen plek voor Russell"

Giedo van der Garde gelooft niet dat George Russell bij Mercedes zal gaan rijden zolang Lewis Hamilton nog actief is voor het Duitse team. Russell wordt al lange tijd sterk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en het aantal telefoontjes met interesse in zijn diensten groeide na zijn sterke prestaties voor het team in Bahrein vorig seizoen toen hij Lewis Hamilton voor één race verving vanwege een coronabesmetting.

Sindsdien is die interesse niet verminderd, vooral omdat Valtteri Bottas vaak geen indruk maakt, en er wordt algemeen aangenomen dat hij de Fin volgend jaar zal vervangen. In feite is Bottas blijkbaar al op zoek gegaan naar een andere stoel, nadat hij openlijk heeft toegegeven in contact te zijn met Alfa Romeo en ook in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Williams.

Nu Hamilton echter gegarandeerd blijft nadat onlangs zijn contract voor twee jaar heeft verlengd, is voormalig F1-coureur Van der Garde er niet zo zeker van dat Russell zijn huidige team zal verlaten. Bij Ziggo zei Giedo: "Ik ben niet overtuigd. Ik denk niet dat Russell bij Mercedes zal racen zolang Hamilton er nog is. Hij blijft gewoon bij Williams."

Nyck de Vries in de race voor stoeltje Russell

Dat Russell Williams voor Mercedes verlaat is het zeker een mogelijkheid, maar er zijn geruchten begonnen over wie hem zou vervangen bij het Britse team.

Naast Bottas wordt ook een naam van Nyck de Vries. De Nederlander rijdt momenteel voor Mercedes in de Formule E en racet naast Van der Garde voor Racing Team Nederland in het WEC. Hoewel het zijn droom was om ooit in de F1 te racen, betwijfelt Van der Garde of Nyck de kans zou pakken en Racing Team Holland verlaat om voor Williams te rijden.

"Ik zie dat niet gebeuren", zei hij. "Hij heeft er de kwaliteiten voor, maar hij heeft een goed contract bij Mercedes in de Formule E en in het lange afstandsracen zit hij bij Toyota. Ik verwacht dat hij op die manier doorgaat en in de Formule E blijft doen."