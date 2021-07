Stefano Domenicali verheugd over 'proef' met sprintrace: "buitengewoon"

F1-baas Stefano Domenicali is erg goed te spreken over de sprintrace die afgelopen zaterdag werd gereden op Silverstone. De Formule 1 introduceert dit jaar drie keer een raceweekend volgens het schema zoals in Silverstone bij wijze van test. Die test pakt volgens Domenicali "buitengewoon" goed uit.

Toch is er ruimte voor verbetering, meent de Italiaan die voorheen topfuncties had bij Ferrari. Volgens hem werd de sprintrace op zaterdag als een plezierige toevoeging aan het traditionele raceweekend ervaren.

"We kunnen alleen maar tevreden zijn", zegt hij bij Sky Italia. Dit soort nieuwe initiatieven moet uiteindelijk meer kijkers trekken voor de Formule 1, en dat is volgens Domenicali gelukt.

Domenicali: "Wij proberen vooruit te kijken, uiteraard met respect voor wat de Formule 1 is geweest, maar wij willen met nieuwe initiatieven vooruit kijken. Daarbij proberen wij nieuwe fans te krijgen en ik moet zeggen dat het in het algemeen buitengewoon goed is ontvangen."

Volgens Domenicali is het nu tijd om met elkaar om tafel te gaan en te bespreken waar de ruwe diamant bijgeschaafd dient te worden. Uit zijn woorden valt op te maken dat de nazit wordt gedaan voor de Grand Prix van Italië.

"Natuurlijk, het zijn allemaal details die een opbouwende logica hebben voordat het absoluut perfect is, dus daar gaan wij het zeker over hebben."

De aanblik van duizenden fans die weer langs het circuit mochten juichen voor hun helden voelde voor Domenicali "magisch" aan, hij hoopt dan ook vaker dit soort taferelen op de tribunes te zien tijdens F1-races.

Domenicali vond het leuk om dat te zien en zei dat het "magisch" voelde, en ondanks het feit dat de wereldwijde pandemie aan de gang is en een bedreiging vormt voor de sport, wil hij dit seizoen graag soortgelijke scènes bij meer races. Volgens Domenicali waren er in totaal meer dan 300.000 fans langs de baan in Silverstone gedurende het hele weekend.

“Dit is de formule van vandaag. Een sportplatform dat ondanks de periode waarin we leven een magisch moment blijft beleven. Dus laten wij hopen hetzelfde soort enthousiasme te zien, en dezelfde hoeveelheden mensen ook bij de volgende Grands Prix."