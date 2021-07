Mercedes: "Lewis Hamilton treft geen blaam voor crash Max Verstappen"

Volgens James Allison is de straf van Lewis Hamilton voor het veroorzaken van de crash van Max Verstappen op Silverstone streng en niet in lijn van de reglementen. De technisch directeur van Mercedes houdt vol dat Hamilton geen enkele blaam treft, volgens Allison was de straf van tien seconden voor Hamilton dan ook niet terecht en nogal hardvochtig.

Allison: "Hij (Lewis Hamilton, red.) hoefde geen ruimte te geven, dus ik vond het wel hard om de straf te krijgen. Wat ons betreft was de manoeuvre die Lewis maakte reglementair. Lewis was substantieel naast de auto van Verstappen. Hij had zijn vooras ver voorbij het midden van Verstappens auto."

De race-stewards wezen Hamilton aan als schuldige aan de crash van Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vloog met hoge snelheid uit Copse Corner en kwam met een immense klap van 51G zijdelings in de muur.

Des duivels

Bij Red Bull Racing was iedereen des duivels na de crash. Max Verstappen's teambaas Christian Horner oordeelde dat Hamilton volledig schuld had aan de crash. Volgens hem was de klapper van Verstappen te voorkomen als Hamilton niet zo "amateuristisch" en "wanhopig" had gepoogd om de Red Bull te passeren. Red Bull-teambaas Christian Horner zei dat Hamilton uit wanhoop "een enorme inschattingsfout" had gemaakt. Helmut Marko gaf begin deze week aan dat Red Bull Racing een advocaat op de zaak heeft gezet, om te onderzoeken of het zin heeft om met nieuw bewijs een eventueel beroep tegen de straf voor Hamilton aan te tekenen.

Allison: "Wat ons betreft was de manoeuvre die Lewis deed absoluut in lijn met de inhaalregels van de FIA. Als je inhaalt aan de binnenkant van de bocht, dan vereist het reglement dat je grotendeels langszij gaat, het is niet vereist dat je vóór ligt. Lewis lag zeker substantieel langszij."

Grote gevolgen voor Red Bull-kamp

Verstappen werd na een controle in het medisch centrum voor verdere controles naar het ziekenhuis gebracht in Coventry. De klap heeft nogal veel gevolgen voor Red Bull Racing: Verstappen lag uit de race, terwijl Lewis Hamilton met zijn tien seconden tijdstraf de race gemakkelijk kon winnen. Daarmee verdween de grote voorsprong van 32-WK punten van Verstappen op Hamilton grotendeels: De Britse coureur van Mercedes komt nu nog slechts acht WK-punten tekort op Verstappen. De Honda-krachtbron wordt nu onderzocht in Sakura, het is één van de drie motoren die Verstappen gedurende het seizoen 2021 ongestraft mag gebruiken. Honda bestudeert in hoeverre de krachtbron is beschadigd, maakte de motoren-bouwer deze week bekend.

Hardvochtig

Allison vond de race-stewards nogal streng, afgelopen weekend op Silverstone. "Dus ik voelde dat het hard was om de straf te krijgen. Dit gaat over wat de regels zijn die te maken hebben met inhalen en ik zag niet dat Lewis iets verkeerds deed met betrekking tot die regels."

Verder wijst Allison erop dat Hamilton later in de race op hetzelfde punt liet zien dat je op die plek wel degelijk kunt inhalen zonder contact te maken

Alpine-coureur Fernando Alonso en Charles Leclerc van Ferrari meenden ook allebei dat het een race-incident betreft.