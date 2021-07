Lewis Hamilton "behoorlijk woedend" na crash Max Verstappen

Lewis Hamilton was "behoorlijk woedend" na de aanrijding met Max Verstappen tijdens de Britse Grand Prix. De Nederlander vloog op hoge snelheid van de baan en kreeg een klap van maarliefst 51G te verduren.

Hamilton won de race en maakte in een klap bijna de gehele achterstand in de WK-stand goed.

Achtbaan aan emoties

Hamilton zei kort na de race in gesprek met Sky Sports F1: "Wat een achtbaan aan emoties. Een behoorlijke hoop woede na de aanrijding met Max. Ik vind gewoon dat hij niet zo agressief hoeft te rijden zoals hij is. We gaan richting de zesde bocht en hij ramt gewoon mijn wielen, weet je. Maar het is cool, want het is gaaf om grote Formule 1-coureurs elkaars wielen te zien raken op het rechte stuk en alles. Ik geloof best wel dat het er gaaf uitziet verder, maar ik probeerde om hem ruimte te geven. Ik was behoorlijk ver aan de binnenkant van de negende bocht, maar niemand van ons tweeën deinsde terug, en dit was het eindresultaat."

"Nooit de schuld van één persoon"

Hamilton ontving een tijdstraf van tien seconden. "Ik nam de penalty, maar het is nooit de schuld van één persoon. Het is altijd een balans van de twee. Ik voel nu niets, ik kanaliseer het nu vooral tot het feit dat het mijn manier van rijden is. Ik ben vooral zó trots dat ik het op mijn eigen manier gedaan voor mijn eigen publiek."

Natalie Pinkham van Sky Sports F1 vertelt vervolgens dat volgens haar begrijpelijkerwijs de emoties hoog oplopen bij Red Bull-teambaas Christian Horner, omdat zijn coureur Max Verstappen op dat moment in het ziekenhuis is voor medische checks. Lewis Hamilton zegt daarop dat hij niet wist dat Verstappen naar het ziekenhuis was gevlogen. De presentatrice stelt dat het natuurlijk nooit de uitkomst is waarop je zou moeten willen racen, Hamilton beaamt dat direct. Pinkham wil weten of het glans afneemt van de overwinning van Hamilton.

"Er is genoeg ruimte op de baan"

Hamilton: "Eerlijk gezegd, nee dat doet het niet. Dit is racing, natuurlijk zou ik het fijn vinden om te racen waarbij wij elkaar genoeg ruimte laten. Er is ook genoeg ruimte voor elkaar om op de baan te blijven, en ik heb het een lange tijd voor elkaar gekregen om niet met iemand in aanraking te komen op de baan. Maar als iemand te agressief is dan gebeuren dit soort dingen. Er is geen enkele coureur hier die niet weet hoe agressief een coureur kan zijn. Er is voor mij niet echt veel meer dat ik kan zeggen, ik hoop dat hij oké is, want natuurlijk zou ik het geweldig vinden om wiel-aan-wiel gevechten te hebben gedurende de hele race".

"Geniet van racen met Max"

Hamilton vervolgt: "Ik geniet van het racen met hem. Ik kijk daar weer naar uit, maar ik zal nooit terug deinzen, voor wie dan ook. Ik zal mij niet laten dwingen minder agressief te rijden. Vandaag en dit weekend had ik de punten nodig, en ik zag een gat en ik ging ervoor."

"Red Bull geweldig team"

Pinkham vraagt of Hamilton verwacht dat Red Bull nu nog feller zal terugslaan. Hamilton: "Het is zo'n geweldig team. Zij hebben altijd een goede auto, zij zijn altijd een geweldig team. Zij zijn duidelijk een Brits team, zij doen een geweldige job, en dit jaar hebben zij geweldig werk geleverd, en zij waren de beste tot nu toe."

"Wij werken aan manieren om het gat te dichten. Ik ben zo dankbaar naar de gasten in de fabriek, want zij werken zo hard om wat verbeteringen aan te brengen en wij hebben vooruitgang geboekt. Wij zijn nog niet aan kop, maar wij zijn dichterbij. Dat is opwindend voor mij nu wij vooruit gaan."