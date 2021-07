Red Bull-teambaas: "Nieuw bewijs voor hogere straf Hamilton lijkt zinloos"

Lewis Hamilton heeft de Britse GP gewonnen en Max Verstappen heeft het ziekenhuis verlaten, maar dat is misschien niet het einde van het drama van zondag. De titelkandidaten kwamen in de openingsronde van de Britse Grand Prix met elkaar in botsing, waarbij Verstappen met hoge snelheid het circuit afschoof en met 51G hard in de bandenstapels crashte.

De Nederlander, gehavend en gekneusd, werd voor verdere controle naar het ziekenhuis in Coventry gebracht voordat hij zondag laat in de avond te horen kreeg dat alles in orde was. Hamilton vierde ondertussen zijn eerste overwinning sinds de Spaanse Grand Prix, en verkleinde zijn achterstand in het kampioenschap tot slechts acht punten.

Bewijs zoeken

Red Bull moet echter nog beslissen of ze de zaak verder willen aanpakken. Aangezien er geen beroep kan worden aangetekend tegen straffen tijdens de race, heeft het team uit Milton Keynes weinig opties tot hun beschikking, tenzij ze nieuw bewijs kunnen vinden dat de stewards niet in overweging hebben genomen.

Horner zegt dat Red Bull Racing ernaar zal "kijken", maar denkt dat het "zinloos" is om hier veel tijd in te steken. De Brit zegt hierover: "Er zijn rechten die voor ons beschikbaar zijn, maar ik denk helaas dat het resultaat blijft zoals het is. De stewards zijn behoorlijk standvastig in hun beslissingen."

"Ik denk dat het zinloos is om verder te gaan zoeken naar nieuw bewijs, maar we zullen ernaar kijken. We zullen het binnenkort bespreken, maar ik denk niet dat er veel te halen valt."