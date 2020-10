Perez kijkt Verstappen boos aan na de race: "Gaf hem genoeg ruimte"

Sergio Perez had een goede start. De coureur kwam schadeloos voorbij bocht 1 en 2, maar daarna kwam hij in een gevecht met Max Verstappen. De Nederlander raakte de Mexicaan en die spinde met als gevolg een auto op het gras en wat schade. De stewards besloten het incident te bekijken, maar als een raceincident af te handelen.

Max Verstappen vertelde meteen na de race, die hij als derde finishte, dat hij vond dat de Racing Point-coureur niet genoeg ruimte gaf, maar daar denkt Perez anders over. "Het was behoorlijk chaotisch die eerste ronde. Ik kon de Mercedessen zien worstelen met het opwarmen van de banden. Ik zag de kans bij Verstappen en gaf Max voldoende ruimte. We raakten elkaar vrij laat in een bocht", zei hij met een niet blije toon.

Tegen het einde van de race moest hij zijn vijfde positie verdedigen. Het lukte hem niet om dat te doen, maar hij genoot wel van het gevecht. "Het was een goed gevecht met Esteban. Op dat moment lagen we op een solide P5 maar misten we wat informatie over de zachte banden", zo zegt hij tegen Sky Sports.

Stoeltje voor 2021

Hij verklaarde ook waarom hij die positie niet kon vasthouden. "De linker voorband was enorm beschadigd." Hij kwam ook nog kort terug over een stoeltje voor 2021. "Ik wil mijn onderhandelingen niet prijsgeven."