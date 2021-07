Max Verstappen ontslagen uit het ziekenhuis in Engeland

Max Verstappen is ontslagen uit het ziekenhuis in Engeland, waar hij sinds vanmiddag onder controle stond van doktoren na zijn zware crash van 51G op het circuit van Silverstone. Na diverse medische checks is hij vanavond ontslagen, zo meldt hij zelf via social media.

Op zijn instagram schrijft Max: "Ik ben ontslagen uit het ziekenhuis nadat alle medische checks zijn uitgevoerd en ik in orde ben verklaard."

Verstappen kreeg onder andere een CT-scan om zijn hersenen te controleren na de zware crash. De Nederlander ziet er opgelucht uit, net als vader Jos Verstappen die de hele dag bij hem is gebleven in het ziekenhuis. Ook Helmut Marko ging nog tijdens de race naar het ziekenhuis waar Verstappen heen was gebracht.