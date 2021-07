Lewis Hamilton krijgt 2 strafpunten op superlicentie

Er is veel gezegd over de crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Nederlander werd uit de race getikt na een botsing met de zevenvoudig wereldkampioen, en de messen zijn sindsdien geslepen. Zeker als de reacties van de belangrijke personen in het Red Bull-kamp erbij gehaald worden. Helmut Marko en in zijn kielzog Jos Verstappen roepen op tot een schorsing voor Hamilton, Red Bull-teambaas Christian Horner laat zich iets politieker uit maar is ook boos op de actie, en Max Verstappen noemt zijn collega respectloos.

De Mercedes-coureur raakte in de eerste ronde van de race verstrikt in zijn kampioensrivaal bij Copse. Hamilton probeerde Verstappen aan de binnenkant te passeren voor de leiding van de race toen het duo contact maakte, waardoor Verstappen met hoge snelheid de barrière in crashte.

De stewards hielden Hamilton verantwoordelijk voor de botsing en gaven hem een ​​tijdstraf van 10 seconden, die hij bij zijn pitstop uitzat. Hamilton kon in de laatste ronden leider Charles Leclerc inhalen en passeren om de overwinning te pakken en de voorsprong in het kampioenschap van Verstappen te verkleinen tot acht punten.

Dat is echter niet alles. De stewards hebben ook besloten om de Brit 2 strafpunten te geven op zijn superlicentie. Zijn totaal staat op dit moment op 4, met 12 strafpunten wordt een coureur verplicht geschorst voor één wedstrijd.