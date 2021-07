BREAKING FIA-dokter: "Max heeft geen serieuze verwondingen"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft volgens de dokter van de FIA geen serieuze verwondingen.

De 23-jarige Nederlander crashte in bocht 7 met Lewis Hamilton. Verstappen kreeg 52G te verwerken, hierdoor voelde hij zich een beetje licht in zijn hoofd. Maar volgens de dokter van de FIA zijn er geen serieuze verwondingen: "Veel geluk, op zijn zachtst gezegd. Max kwam met een beetje hulp uit de auto en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor verdere routinecontroles."

Over de crash zei Dr. Ian Roberts: "Toen we de hoek om kwamen kijkend naar de schermen leek het alsof we naar een rol keken. Gelukkig niet. Maar het was nog steeds een behoorlijk indrukwekkende impact in de bandenstapels. Ik probeer hem zo snel mogelijk te controleren, maar hij kwam eruit en dat is een goed teken. We moesten hem een beetje laten ontspannen, voordat we vertrokken naar het medisch centrum brengt."

Tegenover SkySports bevestigde hij: "Max heeft verder geen serieuze verwondingen."