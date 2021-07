FIA geeft uitleg over straf Hamilton na het incident met Verstappen

De FIA heeft een officiële verklaring afgelegd omtrent de crash tussen Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en Lewis Hamilton.

De twee coureurs reden nek aan nek, tot Lewis Hamilton de bolide van Max toucheerde. Hierdoor raakte de 23-jarige Nederlander uit balans en crashte in de bandenstapels. De FIA gaf de Brit hiervoor 2 penaltypunten en 10 seconden straf, waar Max uiteindelijk niets aan heeft. De verklaring luidt als volgt: "De stewards hebben video- en telemetriebewijs goed bekeken.De bolides met nummer 44 en 33 gingen bocht 9 binnen met auto 33 aan de leiding en auto 44 iets erachter en aan de binnenkant."

De FIA vervolgt: "Wagen 44 bevond zich op een lijn die eigenlijk de apex niet had kunnen halen. Toen auto 33 de bocht insloeg, ontweek auto 44 het contact niet en de linkervoorzijde van auto 44 kwam in contact met de rechterachterzijde van auto 33. Auto 44 wordt overwegend schuldig bevonden."

De coureurs kunnen in beroep, maar dat gaat naar verwachting niet gebeuren. "De deelnemers worden eraan herinnerd dat ze het recht hebben om tegen bepaalde beslissingen van de stewards in beroep te gaan, in overeenstemming met artikel 15 van de FIA International Sporting Code en artikel 10.1.1 van de FIA Judicial and Disciplinary Rules, binnen de toepasselijke termijnen."

Max Verstappen leidt nog steeds het kampioenschap, maar het verschil in punten is minder geworden.