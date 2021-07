Verstappen over rokende remschijven: ''Ik zag mensen foto's maken van de vlammen''

Dit weekend verloopt anders dan anders voor het 20-koppige F1-veld. Waar normaliter de kwalifcatie bepalend is voor poleposition, werd het dit keer beslecht door een sprintrace. Max Verstappen won deze 100-kilometer-kwalificatiewedstrijd en start daardoor vanaf de eerste plek.

Voor de Red Bull-coureur voelde dit nieuwe format na afloop toch nog wat onwennig. ''Ja, het voelde een beetje raar om eerlijk te zijn'', zei Verstappen voor de microfoon van Ziggo Sport. ''Natuurlijk heel blij om de race te winnen en drie punten te scoren. Maar dan hoor je 'poleposition' op de radio. Dan denk je toch wel een beetje van...[Verstappen deint wat heen en weer] het voelt dan niet echt als een poleposition.''

Op de startgrid, vlak voordat de rode lampen één voor één uitgingen, zat Verstappen in de cockpit met dichtgeknepen billen. Zijn linkervoorrem raakte oververhit en er kwamen steekvlammen uit zijn remschijf. De Nederlandse kampioenschapsleider zei over deze spannende situatie: ''Ik was in de spiegel aan het kijken of die gasten achter mij zo snel zo mogelijk op de grid stonden. Dus daar had ik wel een beetje geluk mee. En ik zag al een paar mensen foto's maken en die hebben dus al een paar mooie foto's van mijn auto kunnen maken met die vlammen'', grapte de 23-jarige coureur.

Na een bliksemstart pakte Verstappen de leiding af van titelconcurrent Lewis Hamilton. In de beginfase kon de Red Bull-coureur de zevenvoudig wereldkampioen moeilijk van zich afhouden. Volgens Verstappen lag dat aan de afstelling van de RB16B. ''Ik maakte die start, maar ze hadden zoveel topsnelheid. Dat zag ik na bocht vier. Dat was lastig te verdedigen. We moesten ook de tijd halen in de bochten. Ik denk dat we net met iets teveel vleugel rijden dit weekend. Maar dat kan je nu niet meer aanpassen.'' Na de kwalificatie gelden de Parc Farmé-regels, wat betekent dat je niet meer mag sleutelen aan de bolide.

Voor de Grand Prix van zondag verwacht Verstappen een net zo spannende strijd als op vrijdag en zaterdag. ''Het zal dicht bij elkaar zitten, vermoed ik, omdat Mercedes zo hard op het rechte stuk gaat. Dat is voor mij natuurlijk heel lastig, omdat ik elke ronde veel tijd moet terug winnen in die snelle bochten en dat is natuurlijk moeilijk voor de banden. En zij hebben nu twee auto's achter mij staan om andere strategieën te kunnen doen. Dus we moeten wel wakker blijven en ik verwacht een strijd voor de hele race.''