Ross Brawn beschouwt eerste F1 sprintkwalificatie een succes: "Lijkt niks af te doen aan de race op zondag"

Na lang steggelen over de aanpassingen die nodig waren aan de reglementen hakten de FIA en het Formula One Management dit voorjaar eindelijk de knoop door. Nadat afgelopen jaar een tweedaags raceweekend geprobeerd werd, waarbij alleen op zaterdag gereden werd, zou er 2021 juist geëxperimenteert worden met een sprintrace op de zaterdag en een kwalificatie op de vrijdag. Hoewel de verwachtingen van de fans vooraf niet heel hooggespannen waren, leek de eerste sprintrace in ieder geval enerverend genoeg om het format een verdere kans te geven.



Technisch en managing directeur van de Formule 1 Ross Brawn was na de door Max Verstappen gewonnen sprintkwalificatie content over het geboden spektakel: "Natuurlijk willen we dit goed evalueren en even afwachten wat de fans ervan vinden, maar wat ons betreft is dit eerste experiment geslaagd. We hebben de beste kijkcijfers ooit gehad op de vrijdag en de sprintkwalificatie was ook enerverend. Voor ons was het ook heel belangrijk om zeker te stellen dat een extra race niks af zou doen aan het belangrijkste evenement van zondag en dat lijkt tot nu toe niet het geval."