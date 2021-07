Helmut Marko: "Lagere temperatuur in ons nadeel"

Helmut Marko legt journalisten in Silverstone uit wat er aan de hand was tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Hoewel Verstappen tijdens de eerste vrije training gistermiddag nog zeven tienden van een seconde sneller was dan Hamilton, wist de Britse Hamilton nog geen twee uur later de pole position te trainen.

Hamilton onthulde dat hij de ochtend, die hij vrij was vanwege het nieuwe sprintrace-format, in de fabriek in de simulator had besteed. Hamilton noemde dat een "soort vrije training" en lijkt daarmee hoge ogen te scoren voor eigen publiek.

Verstappen had tijdens die training een probleem met het insturen van zijn auto. De wagen was duidelijk niet 'on rails', zoals in de afgelopen raceweekenden wel het geval was op de Red Bull Ring. "We hebben dit probleem niet gehad tijdens de eerste training, maar ondervonden het voor het eerst in de kwalificatie", aldus Marko.

Dr. Helmut Marko van Red Bull Racing verklaart het een en ander en denkt dat de gedaalde temperaturen de auto van Mercedes beter liggen. Tijdens de eerste trainingen, gereden in de middag, lagen de temperaturen hoger, dan tijdens de kwalificatie die tegen de avond werd verreden.

"Wij hadden de banden niet op de juiste temperatuur. Daarnaast verliezen wij op de rechte stukken verrassend veel tijd. Mercedes is in de eerste sector met name aanzienlijk sneller."

Marko vervolgt zijn verklaring: "De temperatuur was duidelijk lager dan eerder vandaag. Daarnaast hebben we een aantal zaken veranderd aan de auto die duidelijk niet gunstig uitpakten, maar in de race wel impact gaan hebben. Vanzelfsprekend hadden we graag de eerste positie gehad."

Mercedes heeft zich duidelijk verstopt tijdens de eerste vrije training. Wie de herhalingen bekijkt, ziet dat Lewis Hamilton aan het einde van die sessie geen poging waagt om zijn tot dan toe derde tijd verder aan te scherpen: de Brit passeert de lijn langzaam rijdend en doet een extra uitloopronde voordat hij aan zijn proefstarts begint.

De sprintrace van vandaag is bepalend voor de startopstelling van de hoofdrace op zondag. De eerste die over de streep komt pakt pole position voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.