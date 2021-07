Lewis Hamilton bloeit op bij brullende Britten langs de baan

Lewis Hamilton hoopt op een brullende menigte die hem toejuicht dit weekend langs de baan in Silverstone. De energie van het publiek in combinatie met verbeteringen aan de W12 zouden hem moeten helpen in de strijd tegen Red Bull Racing tijdens de Britse Grand Prix.

Hamilton loofde de Britse fans en de briljante sfeer langs het circuit van Silverstone. Het is voor het eerst sinds eind 2019 dat de Formule 1 weer onbeperkt fans op de tribunes mag toelaten dit weekend tijdens de Britse Grand Prix. Zo worden zondag 140.000 Britse fans langs het circuit verwacht voor het gevecht tussen Lewis Hamilton en wereldkampioenschapleider Max Verstappen.

Hamilton stond in Silverstone al tien keer op het podium en doet het statistisch gezien altijd goed op Silverstone. Vorig jaar wisten zowel Max Vertappen als Lewis Hamilton een race te winnen op Silverstone. Vanwege de voortslepende pandemie werden er op Silverstone vorig jaar twee Grands Prix gereden op het historische circuit, dat ooit een vliegveld was van de Royal Air Force.

"Sinds de eerste keer dat ik hier racete in 2006, vooral in de Formule 1 in 2007 hoor je het brullen van het publiek, en dat is hier zoals het nergens anders in de wereld is", zei Lewis Hamilton trots voorafgaande aan de Grand Prix.

"Aangezien we een jaartje droog hebben gestaan wat betreft het missen van de fans langs de baan, hebben wij de energie van de fans absoluut moeten missen toen zij het afgelopen jaar niet bij de races konden zijn. Die energie is zeker heel erg gemist. Je arriveert nu gewoon met die opwinding en nervositeit ook een beetje, want je wilt gewoon leveren voor iedereen en je wilt gewoon het best denkbare weekend meemaken."