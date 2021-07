Paddock toegangsweg Spa-Francorchamps ingestort - circuit voorlopig gesloten vanwege overstromingen

Het legendarische circuit Spa-Francorchamps is momenteel gesloten. De Belgische Grand Prix moet eind volgende maand, over 6 weken, worden verreden op het circuit in de Ardennen, maar door de heftige overstromingen die ook in België hebben geraakt, is het circuit dus nu voor onbepaalde tijd gesloten.

Instorten paddock toegangsweg

In een verklaring gaf Spa-Francorchamps toe dat de gerelateerde infrastructuur van het circuit beschadigd is, inclusief de ingestorte paddocktoegangsweg en onbegaanbare tunnels.

Hoewel het circuit zelf niet is aangetast, zijn races voorlopig afgelast vanwege omgevallen bomen, beschadigde veiligheidshekken en digitale infrastructuur die niet meer werkt. "Onze teams zijn al aan het werk om vanaf dit weekend de activiteiten te kunnen hervatten en alle veiligheidsvoorwaarden voor de klanten van het circuit te herstellen", bevestigt een woordvoerster.