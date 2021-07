Sebastian Vettel ziet niet veel in sprintrace, vreest voor waarde van de statistieken

Nu dit weekend de pole position voor de zondagse race niet meer bepaald wordt door wie de snelste ronde gereden heeft, maar door wie de sprintrace wint, is er een debat ontstaan over in hoeverre dit leidt tot inflatie van eerder behaalde pole positions in de geschiedenis.

Sebastian Vettel is geen groot voorstander van de sprintrace, die dit weekend bij wijze van proef wordt geïntroduceerd. In totaal wil de Formule 1 drie keer een raceweekend afleggen met daarin een sprintrace.

Waarschijnlijk gaan de andere twee sprintraces zijn in Monza en Brazilië, alhoewel er nu vraagtekens zijn ontstaan of die race wel door zal gaan. Ross Brawn is managing director in de Formule 1 en hij zegt dat het nieuwe format sowieso niet bij bepalende races wordt gehouden, dus sowieso zal er niet op deze manier worden geraced tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen.

Dit raceweekend wordt radicaal anders opgebouwd. Zo is er vanavond al de kwalificatie met Q1, Q2 en Q3 zoals die normaal gesproken op zaterdag wordt gereden. De kwalificatie van vanavond vormt de startopstelling voor de sprintrace van morgenavond in Silverstone.

Vettel vindt het maar niets. "Pole is de beloning voor de snelste ronde tijdens de kwalificatie. Als het maar eenmalig is, dan kan het niet zoveel kwaad. Maar stel dat wij volgend jaar tien van dit soort sprintraces hebben, dan wordt het een beetje vreemd. Het is een nieuwe discipline, dus dat hadden ze vijftig jaar geleden niet en nu hebben wij het wel. Daarom voegen we nu een nieuwe column toe aan de statistieken."

Zelf heeft Vettel 57 pole positions achter zijn naam staan. Vettel ziet ook het positieve in, want volgens hem hoeven coureurs maar ook de fans nu minder rond te hangen op en langs het circuit, want er is meer actie op de baan.