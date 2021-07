NIco Hülkenberg: "Mazepin niet de ideale teamgenoot voor Schumacher"

Russische rookie Nikita Mazepin is niet de ideale teamgenoot voor Mick Schumacher in de Formule 1.

Dat meent Nico Hülkenberg. De 33-jarige Duitser vertelt over Mick Schumacher in een uitzending van het Duitse RTL: "Het is geen gemakkelijk jaar voor hem, maar ik denk dat zijn leercurve echt steil en stabiel is. Hij doet het heel goed."

De 22-jarige Schumacher zit aan het stuur van de Haas dit jaar, maar ondertussen is de Ferrari-junior al in verband gebracht met een overstap naar Alfa Romeo.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur geeft toe dat de toekomst van Kimi Raikkonen onzeker is, maar hij sprak de beweringen van voormalige F1-baas Bernie Ecclestone tegen dat Schumacher in 2022 een Alfa Romeo-stoel in het vooruitzicht heeft.

"Misschien weet hij meer dan ik," grapte Vasseur zo schrijft de Finse krant Ilta Sanomat.

Nico Hulkenberg denkt dat Schumacher's grootste probleem diens Russische teamgenoot Nikita Mazepin is dit jaar.

"Hij (Schumacher) rijdt duidelijk in een auto die niet erg snel is, wat natuurlijk niet gemakkelijk is, zeker niet als rookie", zei hij.

Hülkenberg vervolgt: "Er gebeurt gewoon zoveel om je heen, zoveel dingen om te leren. In een auto die niet competitief is, word je elke race om de oren gereden. Je vecht eigenlijk alleen tegen je teamgenoot."

Geen juiste maatstraf

Hülkenberg vervolgt: "Vanuit sportief oogpunt denk ik niet dat hij de beste maatstaf is. Misschien is zijn karakter ook een uitdaging, want je kunt nu al zien dat er een beetje wrijving is tussen de twee. Er is ook een aantal oneerlijke racesituaties geweest, maar soms hoort dat er gewoon bij", voegt hij eraan toe.

Bernie Ecclestone zei gisteren dat Red Bull Racing er goed aan zou doen om Mick Schumacher op te nemen in hun gelederen. Begin deze maand zei Ecclestone nog iets geheel anders.

Nico Hülkenberg zelf is overigens reservecoureur bij Mercedes en Aston Martin en hij wordt in verband gebracht met een zitje bij Williams voor volgend seizoen.