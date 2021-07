Yuki Tsunoda krijgt voorlopig nog de tijd om volleerd F1-coureur te worden

Volgens AlphaTauri gaat het nog wel even duren voordat Yuki Tsunoda een volwaardige Formule 1 coureur is. Drie seizoenen, om precies te zijn. Dat vertelt de teambaas van AlphaTauri in gesprek met F1.com

Over drie jaar zien we Tsunoda dus niet meer fouten maken, zoals de crash tijdens de kwalificatie in Frankrijk, of twee keer in dezelfde race een straf verdienen door over de witte lijn bij de ingang van de pitstraat te rijden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De jonge Japanner kreeg daarvoor straf van de FIA in de vorm van vijf strafpunten op zijn superlicentie. Als dat er 12 zijn, moet hij een race langs de zijlijn staan.

Althans, teambaas Franz Tost, verwacht dat over drie jaar Tsunoda eindelijk geleerd zal hebben van zijn fouten die hij nu maakt. "Yuki maakt zeker goede stappen voorwaarts en het complete proces gaat zeker in de goede richting."

"Je kunt niet verwachten dat een groentje alles weet vanaf het begin. Dat is dan ook de reden dat ik altijd zeg dat jonge coureurs drie jaar nodig hebben om deze ingewikkelde Formule 1 te begrijpen, want de Formule 1 is veel gecompliceerder dan het jaren geleden was."

Tsunoda was de eerste Japanner die bij zijn debuut-race in de Formule 1 punten wist te scoren, maar inmiddels staat hij op een totaal van negen punten. Zijn teamgenoot Fransman Pierre Gasly wist er tot nu toe al 39 te scoren.

Tost zegt verder: "Ik ben heel gelukkig met Yuki. Hij toont geweldige natuurlijke snelheid en hij verbetert dag bij dag, seizoen bij seizoen. Ik ben redelijk optimistisch dat wij nog een sterke tweede seizoenshelft van hem gaan zien en dat Yuki ook succesvol gaat zijn in de toekomst.

Over de kwalificatie-crash van Tsunoda in Frankrijk in Q1 zegt Tost nu dat hij het allemaal wel kan begrijpen. Er stond een andere wind en bovendien was de afstelling van zijn auto net veranderd, waardoor Tsunoda niet had verwacht dat de voorkant van zijn auto zo goed zou reageren, waardoor hij spinde.

"Je kunt zoiets niet leren aan een jonge coureur. Hij moet tijdens elke kwalificatiesessie weer leren wat hij op deze baan moet doen. Dat is ook waarom ervaring van zo groot belang is", aldus Tost.