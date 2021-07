Ross Brawn denkt dat potentiële motorleveranciers intrede in F1 "serieus" overwegen

Ross Brawn zegt dat potentiële nieuwe motorfabrikanten "serieus" kijken naar toetreding tot de Formule 1.

De 'F1 managing director' zegt dit na gesprekken met bazen van grote automerken die vorige week samen kwamen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Daar werd de toekomst van de krachtbronnen in de F1 besproken, en er waren dus bobo's van grote merken buiten de Formule 1 bij aanwezig.

In 2025 moeten er nieuwe reglementen gaan gelden voor de motoren in de Formule 1. Of dat door gaat in dat jaar valt nog maar te bezien: Toto Wolff van Mercedes en Christian Horner van Red Bull Racing pleitten ervoor om de nieuwe regels een jaar later in te voeren.

Opwinding

Er was veel opwinding over het feit dat Audi en Porsche vertegenwoordigd waren bij de belangrijke bijeenkomst in Oostenrijk. Deze merken zouden al langer interesse hebben in de Formule 1, en hun aanwezigheid in Oostenrijk werd dan ook toegejuicht.

Ross Brawn vertelt dat er ook zeker werd geluisterd naar de wensen van deze twee automerken.

Bij Channel 4 zegt Brawn: "Ik denk dat de Formule 1 momenteel erg sterk is. Ik denk dat andere fabrikanten de betrokkenheid zien die we krijgen en dat ze ernaar kijken en zeggen: 'is dit iets voor ons?' Wij zijn in ieder geval in het stadium dat zij er serieus naar kijken."

Volgende stappen

Brawn vervolgt: "De ontmoeting was heel positief. Er zijn geen conclusies getrokken, maar er zijn volgende stappen gezet die wij gaan doorlopen en daar waren dus wel nieuwe fabrikanten bij betrokken. Ze waren aanwezig en ik moet zeggen dat het een heel positieve stap was om de CEO's van die bedrijven samen te brengen voor een vergadering."

Brawn stelt zich nederig op: "Die tijd is kostbaar en het feit dat ze die hebben besteed aan ontmoetingen over de Formule 1 toont volgens mij het belang van de Formule 1 aan en hun betrokkenheid daarbij."

"Juiste weg ingeslagen"

Brawn denkt dat de F1 de juiste weg is ingeslagen. "Ik ben erg blij met waar we staan. Wij rusten helemaal niet op onze lauweren, maar zoals je weet, zijn de cijfers sterk en we willen ervoor zorgen dat deze nieuwe motor veel bases raakt."

De invoer van de huidige turbo hybride V6-motoren is lang niet door iedereen met enthousiasme ontvangen. Zo klonken de auto's vanaf 2014 ineens een stuk minder indrukwekkend, veel fans klaagden over het gebrek aan brullende motoren die ervoor zorgen dat veel kleine jongetjes posters van de auto's op hun kamer willen hangen.

In deze video bijvoorbeeld laat een fan het verschil zien in het geluid tussen 2013 den 2014:

Volgens Ross Brawn moet de Formule 1 vooral relevant zijn. “We zullen zeker duurzame, koolstofvrije brandstof hebben, het moet een geweldige racemotor zijn. We willen dat Formule 1-fans trots zijn op het kijken naar Formule 1-races."