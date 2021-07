Silverstone houdt optie voor tweede F1-race open

Silverstone heeft de mogelijkheid geopperd om later dit jaar een tweede Formule 1-race op Britse bodem te houden. Een recordbrekende menigte van meer dan 140.000 toeschouwers zal naar de Britse Grand Prix kijken vanaf de tribunes rondom het circuit nadat de regering groen licht heeft gegeven voor circuitorganisatoren om het hele weekend van 16-18 juli uit te verkopen.

In een interview met het PA-persbureau bevestigde de directeur van het circuit, Stewart Pringle, dat het evenement waarschijnlijk alle drie de dagen vol zal zijn, wat de weg vrijmaakt voor het grootste evenement voor Brits publiek sinds het covid-19 tijdperk.

De tweede helft van het F1-schema is onzeker. De Australische Grand Prix van november is afgelast terwijl de races in Japan, Mexico en Brazilië allemaal twijfelachtig zijn.

Rode lijst

Brazilië, gepland voor 7 november, staat op de rode lijst van de Britse regering. Turkije, dat Singapore op 3 oktober gaat vervangen, en de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi) zal op 12 december de nu traditionele seizoensfinale organiseren, maar beide landen staan op de rode lijst. Een herziening van die reisrichtlijnen zal in de komende week worden gemaakt.

"Als we kunnen helpen door later in het seizoen een race te houden, zouden we graag helpen", zei Pringle. "De Formule 1 verdient een opmerkelijke eer dat ze vorig jaar 17 races hebben gereden - de enige wereldwijde sport die zo'n prestatie heeft geleverd en ik hoop dat ze de kalender opnieuw kunnen voltooien."

"We zijn niet gevraagd en het is geen gesprek dat ik heb gevraagd, maar als we als gastheer van een andere race het kampioenschap op niveau houden, zouden we natuurlijk helpen."