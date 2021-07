Toto Wolff zegt dat Mercedes nooit opgeeft

Toto Wolff zal geen Kinderen voor Kinderen hebben geluisterd als kind. Toch zegt hij: wij geven nooit op.

Het betreft uiteraard het wereldkampioenschap Formule 1 in 2021. Het team kijkt op tegen een achterstand van 44 punten op Red Bull Racing. Max Verstappen scoorde tot nu toe 32 punten meer dan Lewis Hamilton in het huidige wereldkampioenschap Formule 1.

Teambaas Toto Wolff geeft toe dat het een "nieuwe ervaring" is voor de regerend kampioenen om zo bikkelhard verslagen te worden door een Nederlander in een blauwe Red Bull.

Toto Wolff beweert het mooie ervan in te zien: "Het is een zeer vermakelijk levensexperiment waar we ons in bevinden. Na zeven wereldkampioenschappen op rij weer een zware strijd aan te gaan, is een nieuwe ervaring die ons sterker maakt."

"Over vele jaren zullen we terugkijken en zeggen dat het nodig was", beseft Wolff.

Toto Wolff beweerde eerder dat Mercedes de ontwikkeling van de W12 had stil gezet, omdat het team zich voor de volle 100 % bezig zou zijn met de ontwikkeling van de auto voor 2022, maar dat blijkt niet waar te zijn. In feite brengt het sterrenteam een "behoorlijk interessante" update naar Silverstone, zegt Andrew Shovlin, hij is hoofd engineer bij Mercedes.

"Wij geven nooit een gevecht op. Dat is het laatste wat we doen", wordt Wolff geciteerd door motorsport-magazin.com.

Hij vervolgt: "Het positieve is dat we nog 13 of 14 races te gaan hebben en we zijn slechts één DNF achter Red Bull", voegde hij eraan toe.

"Het zit zo: als je verliest, denk je 'Waarom hebben we in godsnaam verloren?' Als je wint, denk je niet: 'Waarom hebben we in godsnaam gewonnen?'"

Wolff geeft echter toe dat het niet gemakkelijk zal zijn om de situatie te doen keren, ook al wordt verwacht dat Silverstone beter geschikt is voor de W12 dan de RB16B. Vooraf aan de Franse Grand Prix werd ook verwacht dat Mercedes weer zou winnen op Mercedes-baan Paul Ricard.

Wolff zegt nu: "In Oostenrijk hadden we niet de snelheid die wij nodig hebben om met Red Bull te vechten, daar zijn wij ons van bewust."

Of die hogere bewustwording de auto's van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton sneller zullen maken zullen we volgende week zien, dan zijn er twee races op Silverstone tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.