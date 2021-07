Welke gevolgen heeft het besluit van het kabinet vandaag voor de DutchGP?

"Het gaat sneller dan gedacht", zei minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid gisteren. Vanochtend is het kabinet in de ministerraad bijeen en wordt besloten of er maatregelen worden genomen om het coronavirus de kop in te drukken.

Mogelijke maatregelen zijn het sluiten van clubs en discotheken en meerdaagse evenementen af te blazen.

De Jonge zei gisteren dat er slechts twee keuzes zijn: of je wordt ziek of je laat je vaccineren. Als er inderdaad besloten wordt om meerdaagse evenementen af te blazen, dan heeft dat immense gevolgen voor de Formule 1-race op Zandvoort.

Gisteren publiceerden wij ons twee-luik met Jan Lammers, hij is sportief directeur van de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort. De Grand Prix kon vorig jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus. Vandaag zal wellicht duidelijk worden of de F1-race op Zandvoort wellicht weer in de problemen komt dit jaar. Fingers crossed, zullen we maar zeggen.

