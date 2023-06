Lammers ontkent bijzondere geruchten: "Compleet gebakken lucht"

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de toekomst van de Nederlandse Grand Prix. Jumbo maakte bekend dat ze gaan stoppen als hoofdsponsor van de Grand Prix en er gingen zelfs geruchten rond over een mogelijke afwisseling met de Belgische Grand Prix. Jan Lammers maakt zich hier niet druk om.

Supermarktketen Jumbo maakte voorafgaand de Spaanse Grand Prix bekend dat ze eind dit jaar de autosport-deur achter zich dichttrekken. Ze stoppen niet alleen met het sponsoren van regerend wereldkampioen Max Verstappen, maar ook met het steunen van de Nederlandse Grand Prix. Jumbo was één van de grootste sponsors van de race en men zoekt nu naar een opvolger.

Jumbo

Het lijkt er echter op dat er snel een vervanger van Jumbo zal worden gevonden. In Zandvoort maakt niemand zich er dan ook zorgen over. Ook sportief directeur Jan Lammers ligt er niet wakker van. In het BNR-programma 'De Nationale Autoshow' noemt Lammers het vertrek van Jumbo 'heel jammer': "We gaan ze missen. We zijn ze enorm dankbaar omdat ze één van de eerste waren die ook de andere partijen hebben getriggerd."

België

De Nederlandse Grand Prix kwam in de week na de Jumbo-aankondiging op nog een opvallende manier in het nieuws. In Belgische media werd namelijk gezegd dat de Belgische Grand Prix en de Nederlandse Grand Prix elkaar in de toekomst kunnen gaan afwisselen. Al snel werd duidelijk dat dit waarschijnlijk niet zou gebeuren en ook Lammers ontkent het: "Dat is echt compleet gebakken lucht."