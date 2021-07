Ralf Schumacher vindt Alfa Romeo geen goede keus voor Mick

Ralf Schumacher betwijfelt of Alfa Romeo een betere optie is dan Haas F1 voor zijn neef Mick. Haas lijkt bovendien binnenkort haar coureurs voor 2022 bekend te willen gaan maken. Mick Schumacher debuteerde dit seizoen in de Formule 1 bij Haas, zich terdege van bewust dat het een moeilijk seizoen zou worden met het team dat vanaf het begin zei dat ze geen enorme bedragen zouden uitgeven om de auto te updaten.

In plaats daarvan zou de volledige focus liggen op het op snelheid brengen van Schumacher en zijn rookie-teamgenoot Nikita Mazepin, terwijl ze al hun focus leggen op de wagen van 2022 vanwege de nieuwe regelgeving.

Speculaties

Mede daardoor staat Haas helemaal onderaan het klassement constructeurs, zelfs achter Williams. Het beste resultaat van Mick Schumacher was de dertiende plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dit heeft geleid tot speculatie dat hij in 2022 zou kunnen overstappen naar het door Ferrari aangedreven team Alfa Romeo.

De 23-jarige ontkende niet dat het een mogelijkheid was toen hij onlangs werd ondervraagd door Sky Duitsland. Mick zei over de geruchten: "Ik leef in het hier en nu. Ik heb nog niet veel nagedacht over volgend jaar. We zullen zien wat er uiteindelijk gebeurt. Ik weet zeker dat je het hoort als er iets gebeurt."

Zijn oom Ralf vraagt ​​zich echter af of zo vroeg in zijn carrière van team wisselen wel de beste optie is voor de jongeling. In een gesprek met Sky Duitskand zei de voormalig F1-coureur: "Er waren onlangs ook geruchten over de toekomst van Mick Schumacher, die in verband werd gebracht met een overstap naar Alfa Romeo. Ik kan alleen maar speculeren omdat ik er niets van af weet."

“Zou een verandering zin hebben? Als hij de kans zou krijgen om voor een absoluut topteam te rijden, zou dat een geweldige kans zijn voor Mick. Aan de andere kant kan hij nog veel leren bij Haas. Wat hij ook doet en al heeft gedaan. Als Haas zich blijft ontwikkelen en de nieuwe auto een stap voorwaarts is, zou het voor Mick volkomen logisch zijn om nog een jaar te blijven. Je moet niet onderschatten dat een jonge coureur al snel zes maanden nodig heeft om zich in het team te vestigen en er het maximale uit te halen."

“Ik weet niet zeker of Alfa Romeo echt de betere optie is. Werken met Ferrari is belangrijk. Het lijkt goed te werken, zelfs met het huidige team.”

Haas-teambaas Guenther Steiner zegt dat hij de geruchten niet veel langer zal laten voortduren. "Het silly season is begonnen. We moeten het één en ander bekijken, maar we zijn niet ver verwijderd van het bevestigen van onze coureurs voor 2022."