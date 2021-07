Pierre Gasly kwam tijd tekort om Ferrari aan te vallen in Oostenrijk

Pierre Gasly scoorde nog in elke Grand Prix die hij in 2021 wist te finishen punten voor AlphaTauri. De Fransman werd negende in Oostenrijk, maar volgens Pierre Gasly kwam hij net een ronde tekort om op de achtste stek te finishen.

Charles Leclerc kwam met zijn Ferrari eerder over de streep dan Gasly, en dat zit de jonge Franse coureur niet lekker.

Gasly begon de Grand Prix namelijk vanaf de zesde stek en constateert dus dat hij plaatsen heeft ingeleverd tijdens de race. Hij was een van de weinigen die op de zachte band van start ging. Na zijn tweede stop had hij het tempo er goed in en eed hij het gat naar Leclerc dicht, maar hij kwam tijd tekort om voorbij te komen aan de Ferrari. De crash tussen Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen hielp daar niet bij, gezien de gele vlaggen die hem het inhalen onmogelijk maakten.

"Ik had Charles de laatste paar ronden in het zicht en ik was veel sneller dan hem. Ik had graag iets geprobeerd, maar kwam een ronde tekort."

De strategie zorgde voor een moeilijkere race dan van tevoren gedacht, zegt Gasly. "Toch was het wel fijn om het werkend te krijgen en om zo dichtbij de zevende plek te komen. Al met al denk ik dat het goed was, maar de emoties zijn na de races altijd wat intenser", verklaart de eenmalige Grand Prix-winnaar.