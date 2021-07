Bernie Ecclestone mist het indrukwekkende Formule 1-gejank van weleer

Bernie Ecclestone prijst de terugkeer van fans langs de circuits na de covidcrisis. De Formule 1 verwelkomde in Oostenrijk weer maximaal het aantal fans dat kan worden toegelaten langs het circuit bij Spielberg, de Red Bull Ring.

Hoewel er sinds de uitbraak van de covid-crisis regelmatig slechts een handje vol toeschouwers aanwezig waren, is de race afgelopen weekend in Oostenrijk de eerste dat een dergelijke massale menigte zich mocht laten horen vanaf de tribunes.

Lando Norris deed grappig toen hij zei: "De fans zijn hier cool - iedereen in het oranje, steunend McLaren en niet Max. Het is cool om ze terug te hebben."

Gejuich klonk er op vanaf de tribunes die vol bepakt zaten met zo'n 132.000 fans afgelopen weekend.

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone zegt dat de beperkingen tijdens de pandemie "ons allemaal bewust hebben gemaakt van hoe belangrijk toeschouwers zijn voor de sfeer bij sportevenementen".

Op de dag dat grote bazen van autofabrikanten Volkswagen en Porsche de Formule 1 bezochten om een ​​mogelijke nieuwe motorformule voor 2025 te bespreken, vertelde de 90-jarige Ecclestone aan Servus TV dat hij ook graag zou zien dat het indrukwekkende motorgeluid van weleer terugkeert. In vroegere tijden treiterden de indrukwekkende V10- en later V8 motoren de trommelvliezen van de fans.

"Ik mis het", geeft Ecclestone toe."Ik denk niet dat de toeschouwers op de tribunes er veel om geven of een motor efficiënt is, of hij nu wat meer of wat minder brandstof verbruikt. Ze zijn geïnteresseerd in racen - het gevecht tussen twee coureurs."