Ralf Schumacher: "Als Verstappen nog twee van deze races rijdt, pakt hij de titel"

Helmut Marko heeft behoorlijk wat zelfvertrouwen gekregen nu Red Bull Racing al twee maanden volop scoort en al vijf races op rij weet te winnen in de Formule 1.

Marko pest Mercedes door te zeggen dat Mercedes wel voluit reed in de Grand Prix van Oostenrijk, terwijl Lewis Hamilton het tempo van Verstappen niet kon bijbenen. En dan te bedenken dat de Honda-krachtbron van Verstappen nog wel méér kon leveren, dan dat nu nodig bleek voor de overwinning.

Of het vooral pesterijtjes zijn of keiharde feiten: voormalig F1-coureur Ralf Schumacher is het met de uitspraken van Helmut Marko wel eens. Er lijkt een einde gekomen te zijn aan de dominantie van Mercedes, terwijl Red Bull Racing nu een voorsprong heeft genomen in de Formule 1, zegt Schumacher.

"Schier onmogelijke taak voor Mercedes"

Ralf Schumacher vertelt bij Sky Deutschland: Als de volgende twee races zo verlopen, kunnen ze de titel pakken. Gezien het aero-niveau van Red Bull en de pk's van Honda is dit nu een bijna onmogelijke taak voor Mercedes", vertelde hij aan Sky Germany.

Zorgen

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich echter enigszins zorgen over de volgende race op Silverstone. Silverstone is een waar Mercedes-circuit, de laatste zeven races op die baan wist Lewis Hamilton te winnen.

"We zouden hier graag blijven racen", grapte Horner waarmee hij verwijst naar de Red Bull Ring.

Hij vervolgt: "Silverstone is echter compleet anders. Mercedes is daar moeilijk te verslaan."

Helmut Marko is minder bescheiden en ziet de Grand Prix van Groot Brittannië positief tegemoet. Marko: "Deze overwinning is geruststellend voor ons omdat ons pakket tot nu toe op elk type circuit heeft gewonnen."

Lakmoesproef

Hoewel Paul Riccard tot de race onlangs werd gezien als een echte "Mercedes-baan" wist Max Verstappen er overtuigend te winnen. Als Red Bull Racing dat kunstje kan herhalen op Silverstone, dan komt de titel wel met serieuze stappen dichterbij, zegt Marko.

Marko: "Als wij Mercedes verslaan op Silverstone, ziet het er heel goed uit voor ons en hebben we niets anders te vrezen. Je moet niet vergeten dat Max in het verleden altijd meer risico's moest nemen."

Toto Wolff zei dat er toch nog kleine upgrades komen op de auto waarmee Mercedes in Silverstone zal racen, ondanks dat de ontwikkeling van de 2021 auto feitelijk is stop gezet.

"Eén DNF van Max en wij zijn terug in het spel", zei Wolff. "En ik ben ervan overtuigd dat we prestaties kunnen vinden, niet alleen door nieuwe onderdelen, maar ook door de afstelling van de auto."

Helmut Marko gaat de druk op Mercedes opvoeren

Maar Marko zei: "Mercedes zal terugvechten, maar Lewis had het de afgelopen jaren gemakkelijk. Er was geen druk. Dat is er nu, en we verhogen die druk. Ik denk dat Lewis een fout heeft gemaakt door zijn auto te beschadigen op de kerbstones. Daar zijn wij bij vandaan gebleven.

Helmut Marko steekt de loftrompet over zijn eerste coureur: "Max is ook in topvorm - hij is momenteel de snelste coureur op de grid. En hij wil altijd dat het perfect is. Dat is Max Verstappen."