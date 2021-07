Helmut Marko: "Dit had een één-twee moeten zijn voor Red Bull Racing"

Helmut Marko zegt dat Red Bull Racing een één-twee had moeten scoren op de Red Bull Ring.

Sergio Perez kwam niet verder dan de zesde plaats. Hij kreeg een straf toen hij een Ferrari van de baan duwde op exact dezelfde wijze als waarop Lando Norris de Mexicaan van de baan dwong in bocht vijf.

Marko zegt in gesprek met de Oostenrijkse zender Servus TV: "Wat betreft Max Verstappen was het een relatief eenvoudige race. We hebben voor de zekerheid nog een extra pitstop in zijn strategie ingebouwd, waarna hij met een beetje risico ook nog de snelste raceronde naar zich toe wist te trekken. Wij zijn bijzonder trots 51 punten te hebben behaald in twee weken tijd."

Helmut Marko vervolgt zijn relaas: "Helaas kreeg Perez een aantal tikjes en strafseconden aan zijn broek. Eigenlijk hadden we puur op basis van de snelheid een één-twee moeten pakken. Wij zijn echter trots dat we twee keer zó soeverein hebben weten te winnen. We reizen daarom vol zelfvertrouwen naar Silverstone."

Over het weekend in Silverstone is Marko kort maar krachtig: "Daar willen we natuurlijk ook winnen. Dat was altijd Mercedes-territorium en dus zou het voor onze moraal een flinke boost zijn."