Christian Horner: "Dit is geweldig voor het kampioenschap"

Teambaas Christian Horner is in zijn nopjes na de Grand Prix-overwinning van Max Verstappen op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg vandaag.

Christian Horner zegt: "Dit was een geweldige prestatie van Max. Het is duidelijk dat hij van dit Oostenrijkse podium geniet. Het is fantastisch dat hij hier de twee overwinningen pakt, dus ik ben heel trots op het werk dat hij vandaag liet zien en het is geweldig voor de beide kampioenschappen.

Verstappen heeft nu een voorsprong van maar liefst 32 punten op Lewis Hamilton. Red Bull Racing heeft nu 44 punten meer verzameld dan Mercedes in het wereldkampioenschap voor constructeurs.

Horner: "Het is de eerste (Grand Slam, red) voor hem, het is voor het eerst in het hybride-tijdperk, voor ons is het nu vijf races op een rij die wij weten te winnen, of zes races zelfs, in ieder geval: een fenomenale prestatie van het hele team, ik ben heel trots op al het werk wat wij erin steken, maar wij moeten dit gaande zien te houden. We zijn nog niet eens halverwege het kampioenschap. Het is geweldig om de prestaties te laten zien die wij nu kunnen tonen, maar wij blijven gewoon vechten."



Jack Plooij van ZiggoSport zegt dat het geweldig zou zijn als het team dit kan herhalen op eigen grond in het Verenigd Koninkrijk. Horner antwoordt: "Wij hebben nogal wat thuisraces dit jaar. We hebben Oostenrijk, we hebben Silverstone, we hebben jullie bijna belangrijkste race in Zandvoort, we hebben Japan, Mexico; dus wij hebben nogal wat thuisraces."